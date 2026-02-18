　
政治

在地人帶路！春節手拿「金元寶」喝一甲子豆奶　探訪宜蘭私房賞櫻秘境

▲▼【宜蘭人飲豆奶．嘛要戰溪南溪北】，立委陳俊宇、羅東鎮長候選人黃適超、員山鄉長候選人李筱婷出席。(過年留稿用照片，請勿提前使用)。（圖／記者湯興漢攝）

▲宜蘭養生奶從農家營養品到熱門伴手禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

農曆春節到來，宜蘭是許多國人旅遊首選，不僅有得天獨厚的自然景觀，更擁有深植人心的飲食文化。民進黨宜蘭立委陳俊宇特別邀請曾任宜蘭縣副縣長的民進黨羅東鎮長參選人黃適超與員山鄉長參選人李筱婷，3人化身為旅遊推廣大使，除分享全台僅存兩家販售豆奶的農會，也推薦私房美食景點，邀請民眾新春期間到宜蘭走春。

▲▼員山農會VS羅東農會宜蘭豆奶比一比，（2026年過年留稿使用）。（AI協作圖／記者詹詠淇製作，經編輯審核）

▲員山農會VS羅東農會養生奶。（AI協作圖／記者詹詠淇製作，經編輯審核）

全台僅存兩家的堅持　宜蘭「養生奶」飄香一甲子

提到宜蘭人的共同記憶，「養生奶」（閩南語俗稱豆奶）絕對佔有一席之地。這種用玻璃瓶喝豆奶的文化，在宜蘭已經超過一甲子時間。陳俊宇指出，早年農業時代，這是農家必備的營養品，當時全台灣農會多半都有生產，但隨著時代變遷，如今全台灣堅持生產的農會僅剩兩家，且全都在宜蘭。這也形成了宜蘭特殊的「豆奶文化」，以蘭陽溪為界，溪北是員山鄉農會，溪南則是羅東鎮農會。

▲▼【宜蘭人飲豆奶．嘛要戰溪南溪北】，立委陳俊宇、羅東鎮長候選人黃適超、員山鄉長候選人李筱婷出席。(過年留稿用照片，請勿提前使用)。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳俊宇分享宜蘭豆奶。（圖／記者湯興漢攝）

兩家農會產品各有千秋，近年來隨著包裝進化，豆奶已從在地人的早餐習慣，搖身一變成為遊客扛兩、三箱回家的熱門伴手禮，網路上團購、箱購更是風行。

代表溪北員山鄉的李筱婷指出，員山鄉農會豆奶早期使用美援黃豆，現已全面改用非基改黃豆，並研發出多種口味的豆奶；雖然現代口味多元，但她也感性表示，對許多宜蘭人而言，最好喝的仍是那充滿小時候記憶的原味。

▲▼【宜蘭人飲豆奶．嘛要戰溪南溪北】，立委陳俊宇、羅東鎮長候選人黃適超、員山鄉長候選人李筱婷出席。(過年留稿用照片，請勿提前使用)。（圖／記者湯興漢攝）

▲李筱婷特別推薦「濃嘜甜」。（圖／記者湯興漢攝）

李筱婷提及，員山最大優勢在於「水質」，員山是水的故鄉，就連知名的金車波爾水與威士忌酒廠都選址於此，足見水質之純淨；而她個人最推薦的口味是「濃嘜甜」，在她工作繁忙沒有時間用餐時，就是體力補給的替代品；再加上該款飲品植物蛋白含量高且為減糖製作，非常適合現代女性進行飲控。

代表溪南羅東鎮的黃適超則回憶，早期的養生奶包裝與現在截然不同，當時容量較大，1瓶約350至400毫升，需用開瓶器開啟，是農民與勞工朋友在休息時間止餓的重要營養品。如今隨著時代變遷，包裝改為1瓶245毫升，消費對象也因此擴大；而生產工廠也轉型為觀光工廠，遊客可前往參觀製造過程。

▲▼【宜蘭人飲豆奶．嘛要戰溪南溪北】，立委陳俊宇、羅東鎮長候選人黃適超、員山鄉長候選人李筱婷出席。(過年留稿用照片，請勿提前使用)。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃適超鍾愛黑豆奶系列。（圖／記者湯興漢攝）

黃適超特別推崇「黑豆奶」系列，女兒坐月子期間，他會將黑豆奶放入100度的熱水中隔水加熱，讓女兒能喝到溫熱適中的補品。

陳俊宇補充，宜蘭生產的豆奶皆採用高溫殺菌、真空充填後封蓋，完全不添加防腐劑或起雲劑，雖然保存期限不長，但保證天然安心；而自己平時家中常備豆奶，他個人偏愛黑豆奶、濃嘜甜與米奶，晚歸時喝1瓶既能止飢又有營養。

▲▼【宜蘭人飲豆奶．嘛要戰溪南溪北】，立委陳俊宇、羅東鎮長候選人黃適超、員山鄉長候選人李筱婷出席。(過年留稿用照片，請勿提前使用)。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委陳俊宇（中）、羅東鎮長參選人黃適超（左）、員山鄉長參選人李筱婷（右）推薦宜蘭養生奶。（圖／記者湯興漢攝）

羅東深度旅遊　粉紅櫻花步道與林業風華

介紹完特產，黃適超與陳俊宇接著帶領大家走進羅東的私房景點。羅東鎮雖面積小，但商業密度高，而在熱鬧的市區旁，藏著一處絕美的賞櫻勝地——羅莊櫻花步道。黃適超指出，羅莊櫻花步道位在羅莊大排旁，單趟長度約1.1公里，往返大概2.2公里，沿途種植約1200棵櫻花，且花種繁多，葉落含苞待放，正等著大家前來欣賞。

陳俊宇則補充，白天的羅東同樣精彩。羅東林業文化園區將舊有的林業建築逐棟整修，並委外供店家經營使用。園區內鬱鬱蔥蔥，，走在舊建築群中散步格外愜意。而園區對面就是大排長龍的知名美食「林場肉羹」，是遊客造訪羅東不可錯過的經典行程。

▼羅東林業文化園區。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

▲▼羅東林業文化園區（2026年過年留稿使用）。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

▲▼羅東林業文化園區（2026年過年留稿使用）。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

▲▼羅東林業文化園區（2026年過年留稿使用）。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

▲▼羅東林業文化園區（2026年過年留稿使用）。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

員山「森」呼吸　世界級含氧量與心靈聖地

相較於羅東的熱鬧便利，員山則呈現出幽靜的自然之美。李筱婷推薦，燈篙林道全長約3.7公里，沿路種植約2000棵櫻花，種類繁多，因此從1月底到3月都有不同品種的櫻花可欣賞。其中，她最喜歡到燈篙林道中的肖楠步道吸收芬多精。

陳俊宇補充，燈篙林道早期是種植柑橘的產業道路。民國80年左右，因一種名為「黃龍病」的昆蟲病害肆虐，導致柑橘樹大量枯死。隨後當地開始轉型造林，種植高達20多萬株肖楠。現今為了讓樹木生長空間更好，目前約保留8萬株。

陳俊宇強調，肖楠是世界排氧量第二名的樹種，即便錯過櫻花花期，光是走在全長約800公尺的肖楠步道中，聞著淡淡的木頭香氣，就已值回票價、不虛此行。

▼燈篙林道。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

▲▼宜蘭景點，燈篙林道（2026年過年留稿使用）。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

▲▼宜蘭景點，燈篙林道（2026年過年留稿使用）。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

▲▼宜蘭景點，燈篙林道（2026年過年留稿使用）。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

此外，李筱婷也推薦近年爆紅的宗教聖地「北后寺」，整體風格融合唐風與日式禪風，主殿供奉一尊高達五米的泥塑大佛，莊嚴肅穆，吸引許多遊客前往參訪。

▼北后寺。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

▲▼宜蘭景點，北后寺、泥塑大佛（2026年過年留稿使用）。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

▲▼宜蘭景點，北后寺、泥塑大佛（2026年過年留稿使用）。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

▲▼宜蘭景點，北后寺、泥塑大佛（2026年過年留稿使用）。（圖／立委陳俊宇國會辦公室提供）

舌尖上的宜蘭　銅板美食與招財「金元寶」

在走訪景點之餘，在地人也不忘推薦必吃的在地美食。李筱婷首推「魚丸米粉」，這是來到員山不可錯過的道地小吃。陳俊宇則推薦羅東夜市的「當歸羊肉湯」。黃適超並表示，羅東夜市現在已與冬山清溝夜市串連，形成全台最長的夜市廊帶。一旁的中山公園也經過改造，環境更加明亮乾淨，讓遊客逛夜市、吃烤肉串的同時，也能在公園內舒適休憩。

此外，陳俊宇也特別推薦宜蘭特產——金棗，全台約90%以上的金棗都產自宜蘭，其盛產期剛好在過年期間。金棗外型圓潤金黃，宛如一顆顆「金元寶」。過年期間在家中擺上一盤現採或醃漬的金棗，象徵招財進寶，讓客廳充滿喜氣；而宜蘭醃漬金棗僅使用鹽、糖與些許梅子製作，完全不添加防腐劑，酸甜回甘的滋味，是春節期間招待親友、傳遞祝福的最佳伴手禮。

▼過年期間擺上一盤現採或醃漬的金棗，象徵招財進寶。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼【宜蘭人飲豆奶．嘛要戰溪南溪北】，立委陳俊宇、羅東鎮長候選人黃適超、員山鄉長候選人李筱婷出席。(過年留稿用照片，請勿提前使用)。（圖／記者湯興漢攝）

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

在地人帶路！春節手拿「金元寶」喝一甲子豆奶　探訪宜蘭私房賞櫻秘境

賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：部分頭蓋骨拿起減壓　還陷於危險

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

湧蓮寺國運籤抽中下下籤　侯友宜：提醒把人民擺第一位

名嘴曝陳光復昔「賣酒莊助弱勢童補習」暖舉　網集氣：好人一定有好報

陳光復重摔昏迷　蘇巧慧不捨喊話「我們一起祈福」：他是非常堅韌的人

鄭麗文紅繩神秘抖動　政壇1大咖「斷繩3次」仍登上大位

陳光復重摔昏迷緊急開刀　2026選戰對手葉竹林：集氣祝福縣長平安

在地人帶路！春節手拿「金元寶」喝一甲子豆奶　探訪宜蘭私房賞櫻秘境

賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：部分頭蓋骨拿起減壓　還陷於危險

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

湧蓮寺國運籤抽中下下籤　侯友宜：提醒把人民擺第一位

新春首日走春送福　邱佩琳發送新春開運紅包

新春首日走春送福　邱佩琳發送新春開運紅包

迎接丙午年大年初一，基隆市副市長邱佩琳今（17日）代表市長謝國樑走訪多處廟宇參拜，並發送市府2026年「Horse發生－好事發生」開運紅包，向市民拜年。她先後前往慈雲寺、極樂寺及各區福德宮祈福，所到之處皆吸引大批民眾排隊領取，現場年味濃厚。邱佩琳表示，盼透過走春與發送紅包，將新春祝福與正向能量傳遞至城市每個角落。

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

初一走春文昌宮　蔣萬安：大寶今年要會考也要來拜

初一走春文昌宮　蔣萬安：大寶今年要會考也要來拜

遭女高中生持刀攻擊　礁溪超商女顧客傷勢曝

遭女高中生持刀攻擊　礁溪超商女顧客傷勢曝

「初一開賣」汽車機票福袋整理

「初一開賣」汽車機票福袋整理

關鍵字：

陳俊宇宜蘭旅遊景點走春養生奶羅東農會員山農會羅莊櫻花步道燈篙林道

鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

