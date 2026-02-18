　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」　媳：我媽也在等女兒

▲▼泰式,空心菜,打拋豬,聚餐,大餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO餐廳早訂好了。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

若按照傳統，很多女兒會選在初二回娘家。不過就有一名女網友發文表示，她早在兩個月前就規劃好行程，沒想到卻因為小姑臨時更改用餐時間，導致她的計畫全被打亂，婆婆居然要求她取消自己娘家的聚餐，讓她感到相當不滿。貼文曝光後，引起討論。

初二行程遭打亂　媳婦不滿婆家要求

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，今年是她第一次在婆家過年，她早在兩個月前就訂好餐廳，且已經再三確認過行程。

原PO透露，原先小姑是要初二中午回娘家用餐，所以她特別將自己娘家的晚餐訂在初二晚上，認為中午待在婆家、晚上回娘家，兩邊行程並不衝突。

▲▼尾牙,春酒,聚餐,大餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

臨時更改用餐時間　婆婆要求媳婦配合

然而，原PO日前突然接到消息，小姑因為初二中午訂不到餐廳，決定改在晚上吃飯。而婆婆得知後，竟隨即要求原PO把當天晚上的餐廳取消掉，或者改時間。

對此，原PO感到十分不滿，「請問為什麼？你女兒初二要回娘家，你媳婦初二就不用回娘家？你在等你女兒回家，我媽也在等她女兒回去」，憑什麼要她犧牲，而不是小姑改時間？「自私人！好自私！什麼道理！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「今年正好有各過各的完美理由。直接拒絕」、「小姑回娘家干你屁事？要不要問問你婆婆講的什麼鬼話」、「她家有女兒嗎？誰愛伺候誰伺候去」、「依自己規畫行事，不用理」、「早上就可以回娘家，不用管婆家的事」、「媳婦也是人生父母養，更是娘家的寶貝女兒。自私的婆家人，放生吧」。

02/16 全台詐欺最新數據

初二12生肖拜年、禁忌提醒

初二12生肖拜年、禁忌提醒

今天是大年初二，正逢「雨水」節氣，是迎婿日、回娘家日也是開年社交日，在傳統農耕社會中，初二是開始走動人際，陰陽流通調和的時間，更是家族修復關係，財氣開始轉動的好日子，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，初二千萬不要走錯門、拜錯人，否則全年白忙一場

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

婆婆想拆禮盒被阻止　「下秒喊1句」她超怒

婆婆想拆禮盒被阻止　「下秒喊1句」她超怒

