情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話：在國外真的好爽

情侶出國，會專注在旅遊行程？還是會把體力留在飯店內？近日有女網友分享，日前與男友出國自由行時，因為環境變換而讓她感到興奮，但男友事後卻抱怨太累，讓她想知道其他情侶出國玩是否會激戰一番？貼文曝光後，引起討論。

國外氛圍不一樣！女網友出國玩更興奮

這名女網友在Dcard上，以「情侶出國玩會做愛嗎」為標題發文，提到她前段時間，第一次跟男友出國自由行。她表示，可能因為在不同的飯店，所以每天睡前和早上起床，都會覺得很興奮、很有「性」致，認為出國的氛圍與平常在家裡完全不同。

男友抱怨太累了！女網友好奇大家經驗

原PO提到，雖然在旅遊期間，男友都很配合，但回國之後卻向她抱怨，這樣的頻率讓身體有點太累了，反而覺得沒有放鬆到。這讓原PO感到好奇，想知道其他人跟另一半出國時，是否也會有類似的情況？

貼文曝光後，大多數的網友都表示，「一定要啊，Villa更興奮」、「當然要，在日本前幾天太累做不了，最後一天比較輕鬆，回房大做特做」、「我跟男友出國的每一天都做，早上睡醒做，晚上睡前也做，我出國都會偷偷準備戰袍，在國外每天做真的好爽」、「男友體力感覺不太好，通常去外面住都很有感欸」。

也有網友回應，「他可能以為是真的出門玩，沒想到有要繳作業的部分吧」、「看你們出去玩目的是什麼，如果是度假氣氛對了當然會做，但如果是行軍式那種還是算了吧」、「不會，出國玩都是早出晚歸 累死沒力氣做」。話題引起討論。