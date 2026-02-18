　
寒冬護心不缺席　北榮桃園分院深入社區傳授長輩護心撇步迎健康

▲台北榮總桃園分院深入社區指導銀髮族學習各項急救課程。（圖／北榮桃園分院提供）

▲台北榮總桃園分院深入社區指導銀髮族學習各項急救課程。（圖／北榮桃園分院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

近期冷氣團接連報到，氣溫經常驟降且日夜溫差擴大，對心血管疾病患者造成不小負擔。臺北榮民總醫院桃園分院指出，氣溫驟降或濕冷環境，容易因血管收縮、血壓升高而誘發急性心肌梗塞或中風，三高族群、心血管疾病患者及長者在冬季尤須提高警覺，做好保暖與護心措施，以降低低溫帶來的健康風險。

▲台北榮總桃園分院在桃園區社區指導銀髮族學習哈姆立克法等基本急救課程。（圖／北榮桃園分院提供）

▲台北榮總桃園分院在桃園區社區指導銀髮族學習哈姆立克法等基本急救課程。（圖／北榮桃園分院提供）

臺北榮民總醫院桃園分院表示，為提升社區長輩的急救應變能力，桃園分院社區醫學部結合急診醫學科專業講師，於桃園區中成里、朝陽里及汴洲里等社區發展協會與市民活動中心，巡迴舉辦專為長輩量身設計之急救課程。課程內容涵蓋突發心臟病與窒息等緊急狀況的應變處置，包括正確實施心肺復甦術（CPR）、自動體外除顫器（AED）操作及哈姆立克法等基本救命術，強化社區居民第一時間救援的能力。

▲台北榮總桃園分院在桃園區社區指導銀髮族學習各項急救課程。（圖／北榮桃園分院提供）

▲台北榮總桃園分院在桃園區社區指導銀髮族學習各項急救課程。（圖／北榮桃園分院提供）

這項課程中，講師向民眾宣導桃園市政府積極推動於公共場所及市民活動中心等高齡者聚集場域設置AED，鼓勵民眾應熟悉其使用方式。根據研究顯示，若能在黃金4分鐘內實施高品質CPR並搭配AED使用，患者存活率可由10%提升至70%以上，可有效大幅降低失能風險。

▲台北榮總桃園分院在桃園區社區指導銀髮族利用自動體外除顫器（AED）急救課程。（圖／北榮桃園分院提供）

▲台北榮總桃園分院在桃園區社區指導銀髮族利用自動體外除顫器（AED）急救課程。（圖／北榮桃園分院提供）

參與課程的一名長輩分享自身學習經驗，因長年心律不整曾多次接受電燒治療，仍一度發生瀕死危機，所幸家人具備醫護背景，給予及時施予急救，才能化險為夷。非常感謝院方舉辦如此實用課程，讓自己與社區居民都能學習到寶貴的救命知識。

臺北榮民總醫院桃園分院強調，未來將持續辦理各項社區健康促進活動，提供免費血壓、血糖量測及健康諮詢服務，以提升民眾健康意識，透過醫院與社區攜手合作，打造更安全、溫暖且充滿關懷健康社區。

臺北榮民總醫院桃園分院6日表示，該院附設長青園及松柏園護理之家，去(114年9月)起攜手桃園區農業改良場(農改場)，推動「綠色照顧計畫」,將園藝療育融入住民日常生活，透過每月一次的栽種活動，陪伴長輩在植栽過程中，重新找回生活的期待與意義。

