「新北要蛋嗎」毒販社群上大膽PO文賣喪屍煙彈　警扮買家逮人

▲警方逮捕前來販賣喪屍煙彈的2名犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局光華派出所日前執行網路巡邏，在社群軟體「X」（原推特）發現毒販公然張貼「新北有沒有人要蛋」的廣告訊息。警方隨即不動聲色，由5名員警組成專案小組喬裝買家約出毒販，在超商前當場逮捕2名犯嫌，並起獲俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，訊後依毒品罪送辦並溯源毒品來源。

據了解，29歲的謝姓男子與32歲的陳姓男子，為了規避警方查緝，利用「X」平台，以「蛋」作為依托咪酯煙彈的暗號，張貼「要蛋嗎」等含糊字眼吸引毒客詢問。警方掌握確切情資後，假扮有購買需求的買家與對方攀談，雙方約定在新莊區中正路929巷的超商前進行交易，光華派出所王海權、連冠傑、陳浩翔、柯詠薰及吳承哲等員警扮演買家並在現場埋伏。

交易時間一到，謝、陳2人大搖大擺徒步前來，自以為遇到大客戶，沒想到現身的卻是荷槍實彈的員警。警方見時機成熟，立即表明身分，2名嫌犯當場嚇得啞口無言，只能乖乖束手就擒。現場共查扣二級毒品「依托咪酯」煙彈1顆（毛重5.85公克）及聯繫交易用的作案手機2支。全案訊後依違反《毒品危害防制條例》將謝、陳2嫌移請新北地檢署偵辦。

▲▼警方現場搜出喪屍煙彈（二級毒品依托咪酯） 。（圖／記者陳以昇翻攝）