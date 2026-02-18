苗栗農改場首創蜂蜜採集沉浸式體驗教材 開啟養蜂新模式

▲苗栗農改場首創蜂蜜採集沉浸式體驗教材，讓大家不用走入蜂場，透過混合實境（MR）感受蜂群管理與採蜜樂趣，安全性與趣味性十足。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

你喜歡蜂蜜但又怕蜜蜂嗎？想了解蜂群如何管理、蜂蜜如何生產嗎？農業部苗栗區農業改良場擁有獨步國內的蜜蜂專家，為廣大的養蜂粉絲，開發出一套「蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材」，讓大家不用走入蜂場，也能透過混合實境（MR）感受蜂群管理與採蜜樂趣，安全性與趣味性十足。

苗栗場表示，傳統的養蜂教學往往需要走入蜂場，對於初學者或害怕蜜蜂的人而言，不僅心理負擔大，也存在被螫傷的潛在風險。新開發的「蜂蜜採集MR沉浸式體驗數位教材」，可透過數位科技模擬蜂場管理及採蜜過程，體驗者只需伸出雙手，就能操作「擬真」的採蜜工具，學習如何打開蜂箱、取出巢脾、尋找蜂王、刮除蠟蓋及搖蜜等，並可重複操作，不受天候、場地與蜂群狀態影響。

▲蜂蜜採集沉浸式體驗透過虛擬畫面重現採蜜實況。（圖∕苗栗區農改場）

苗栗場指出，此套教材可作為養蜂課程、食農體驗及輔助教學的工具，幫助學員在無壓力的環境中掌握搖蜜基本操作，提升對養蜂及蜂蜜生產的理解及興趣。使用者可直接用雙手操作，透過頭戴式裝置了解蜂蜜採收的操作流程，亦有互動式指導及步驟提示，讓學習更有效率。

苗栗場強調，全台首見的「蜂蜜採集沉浸式教材」，不僅突破傳統養蜂教學的時空限制，也消除了現場體驗的安全顧慮，將學習轉化為有趣且無風險的探索。未來該教材可導入養蜂業者、教育機構或生態農場，成為推廣養蜂教育及親子體驗活動的利器，期望能吸引更多年輕世代與消費者關注蜂產業，並促進蜂產業的發展。