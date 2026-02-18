桃警少年隊輔導員猥褻少女　「撫摸全身」賠40萬換緩刑5年

▲桃園市少年輔導員竟趁接觸曝險少女的機會，藉機猥褻少女。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市少年警察隊黃姓少年輔導員，2024年間趁著輔導一名未成年少女的機會，除了擁抱少女以外，更撫摸少女全身，包含胸部、肚子、腰部、腿部等部位。少女家長憤而報警，檢方提起公訴，一審將黃男判處有期徒刑2年、緩刑2年。案經上訴，高等法院仍判刑2年，但緩刑5年，並加重緩刑條件負擔。可上訴。

黃男為某私立大學心理系畢業，後經過桃園市政府警察局少年警察隊依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」，在2024年3月間聘用為少年輔導員，負責少年犯罪預防業務，執行桃園市政府少年輔導委員會（桃園少輔會）對犯罪少年開案輔導事項。原本應該是照顧曝險少年的輔導員，但黃男剛過試用期後，就鎖定某位少女猥褻，成為少女的夢魘。

判決指出，黃男於2024年7月間，在桃園少輔會於某撞球場舉辦活動後，趁著駕車送該名少女回家的機會，在車上擁抱少女，並對少女說她「很可愛」。

隔了一個多月、當年8月21日，黃男又趁著社工家訪不在的機會，私下聯繫上少女，並趁著少年輔導員家訪的機會，到桃園市龍潭區某洗車廠，將少女帶上車。在開車送少女回家的途中，黃男違反少女意願，觸摸少女的手、腿、頭等部位。

等到了少女家中後，黃男無視少女以閃躲、更換房間、明示反對等方式表達拒絕意思，違反少女意願，接續摟抱少女、撫摸少女胸部、肚子、腰部、腿部等處。少女家長返家得知黃男的惡行，氣得報警。桃園市警局隨即於9月1日將黃男解雇，而檢警偵辦後，對黃男依照「加重猥褻罪」提起公訴。

一審法院審理時，黃男以40萬元與少女達成和解，少女也當庭表示願意原諒黃男。一審法院因此將黃男判處有期徒刑2年，並宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起壹年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，及完成8小時之法治教育，且禁止對本案少女騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。案件上訴第二審。

高等法院審理後，認為黃男身為第一線接觸曝險少年之少年輔導員，竟利用職務上機會，未能克制一己私慾，對少女猥褻，甚至遮斷其他社福資源聯繫及介入之可能性，嚴重破壞少女之身心健全發展，恣意侵害少女之性自主決定權，所為實不宜輕縱。不過雙方和解，少女也原諒黃男，高院因此不加重刑罰，但對於緩刑條件，高院認為太輕，「實不足以使被告受警惕、避免再犯並觀後效，容有未恰。」

最後高院二審還是判處黃男有期徒刑2年，但緩刑改宣告5年，緩刑期間付保護管束，並應自判決確定之日起1年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供240小時之義務勞務，暨完成法治教育5場次，還是禁止他對本案少女為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。