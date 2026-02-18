新北男閃避警眼神遭攔　一查「你被通緝2個月」傻眼了

▲陳男通緝身份遇到警方盤查，辯稱沒收到法院信件 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名33歲陳姓男子日前行經板橋區巷弄時，與巡邏員警「對到眼」後下意識閃避，詭異舉動反倒吸引保大員警上前攔查。經查證，陳男竟已遭發布詐欺通緝長達2個月，完全不知道自己已經被通緝，他當場傻眼表示，「我真的沒收到信啊！」

1月4日晚間6時許，新北市保安警察大隊第二中隊員警當時巡邏經過板橋區銘傳街94巷口，發現陳姓男子在狹小巷弄內形跡可疑，見到警車靠近時，迅速轉過身去，試圖假裝路人閃避。員警隨即停車上前盤查，在比對身份後，顯示陳男已被新北地檢署發布詐欺通緝，且時間已長達2個月。

面對警方的告知，陳男顯得十分錯愕。他向警方坦承，自知先前曾涉及詐欺案件，但因長期居無定所、四處租屋，從未收到法院寄出的開庭文書或相關公文。陳男自認「沒收到信應該就沒事」，直到落網這刻，才發現自己因為無法如期到案說明，早已在2個月前被法院公告通緝。全案訊後，警方依法將陳男解送新北地檢署歸案。

新北保安大隊呼籲，民眾若因長期在外工作或租屋，導致無法及時收受法院文書，應主動向戶籍地郵局洽領或聯繫原管轄地檢署、法院查詢案件進度。切勿以為「沒收到信就沒事」，以免在不知情下成為通緝犯，影響正常生活。