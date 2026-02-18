　
命理師曝「做人真誠」是財富密碼　比風水、人脈更關鍵

▲▼民眾拜財神。（示意圖／資料照）

▲命理師提醒，真正讓財富站得住的關鍵，是對人真誠與愛。（示意圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

談到財富，多數人關注的是機會、時運與方法，但擁有30多年經驗的命理師周泰毅指出，真正能讓財富站得住、走得遠的關鍵，並非瘋狂求財或布局，而是「真誠與愛」，否則人脈和資源再多，都只是表面風光，難以累積真正的財富。

周泰毅在新書《讓財神喜歡你》指出，無論是經營事業或人際關係，財富能否長久，最終都回到「信任」二字，而信任的源頭正是真誠。他認為，若做人虛假，即使人脈再廣、資源再多，也只是空中樓閣，表面風光、內裏失信，終究難以累積真正的財富能量。

他強調，命理可以看見一個人的先天條件，風水也能協助調整外在環境，但若缺乏真誠，這些外在輔助都只是表層，「真正能讓財富留下來的，是做人的信用，而不是短期的技巧。」

周泰毅提到，不少一夕暴富卻迅速失敗的案例，問題往往不在八字或風水，而是因為失去真誠，傷了夥伴，也耗盡信任。

他認為，「愛」與真誠是一體兩面，沒有真誠的愛只是空殼，沒有溫度的真誠則難以流動。生命的本質是愛，而財富正是愛在現實世界中的一種交換形式，「金錢可以被理解為愛的代幣，是需要流動的」。

懂得付出與連結的人，往往更能理解人情往來的價值，無論是陪伴、關係經營或家庭溫度，都不是講求效率的投資，而是維繫長期能量的基礎。當人具備溫度，才懂得互動，也才能讓金錢產生真正的動能與意義。

周泰毅也分享，真正的愛不只指向他人，還包括「對自己的尊重與照顧」，能夠在挫折中保有希望、在困境中保持耐心。如果父母能引導孩子從小學習對生命的尊重與臣服，孩子才能看見自身的不完整，進而找到屬於自己的平衡與完整。

《讓財神喜歡你》由大塊文化出版，透過6個層次解說「財富系統」的概念，包括內在的心態、五行與氣的形貌、時運趨勢、生活環境、隨身物件，以及實際運用的方法。

武廟主委染諾羅稱「吐一吐就好」　醫示警3件事：這病毒沒那麼簡
選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地
日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看
NBA重罰「擺爛」2球隊
紅豆食府疑爆食物中毒！8人吃完腹瀉嘔吐　勒令停業
13坪隔3房！永和驚現「極致鳥籠」他傻眼　網卻喊：搶著買

命理師曝「做人真誠」是財富密碼　比風水、人脈更關鍵

