新北男騎微電車未掛牌、沒戴安全帽遭盤查　酒測值0.99慘了

▲蕭男吹氣檢驗，酒測數值高達0.99 mg/L，已觸犯公共危險罪。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

春節時期民眾有許多聚餐應酬，席間往往少不了多喝兩杯，但別拿生命及荷包開玩笑！新北市三峽區一名男子深夜騎著微型電動車在大街上閒晃，遭巡邏警員攔查，隨即聞到一股濃重酒味，經酒測數值竟高達0.99 mg/L，一般人根本就已經是爛醉狀態，隨即警方依公共危險罪現行犯當場逮捕。

據了解，1月4日晚間9時許，在工地打零工的蕭姓男子，騎著未懸掛牌照的2輪微型電動車，行經三峽中正路一段、光明路口，遭巡邏警員發現，蕭男不僅未掛牌照，還未依規定配戴安全帽，形跡相當可疑，隨即上前盤查。但在接觸過程中，警員就聞到蕭男身上傳來陣陣酒味，詢問過程蕭男也口齒不清。

▲蕭男未戴安全帽又騎未懸掛牌照的微型電動車，引起警方懷疑上前盤查。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員隨之告知權利，並對蕭男實施酒精濃度測驗，經儀器檢測後，發現酒測值高達0.99 mg/L，已遠遠超過合法酒測值，已觸犯公共危險罪，警方當場依法舉發並查扣車輛，警詢後公共危險罪，將蕭男移送新北地檢署偵辦。

▲蕭男因酒駕，警方當場查扣所騎乘的微型電動車。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方呼籲，酒後駕車害人害己，不僅可能導致憾事發生，一旦遭查獲，更將面臨高額罰鍰、吊扣或吊銷駕照，甚至刑事責任。並強調酒駕零容忍，警方將持續加強取締，絕不寬貸，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。提醒民眾如需飲酒，請務必使用代駕、計程車或公眾運輸，確保自身及他人安全。希望共同遵守交通規則，平安過好年。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。