特寵禁養1／955種動物擬禁養　特寵飼主怒問：我們做錯了什麼？

▲動保司一次公布955種禁養物種引發高度關注，點圖放大。（圖／記者葉品辰翻攝）

記者葉品辰／台北報導

台灣特寵圈在2025年初迎來前所未有的政策震盪，農業部動植物防疫檢疫署（動保司）預告修正「指定禁止飼養、輸入之動物」名單，初步評估將禁養的動物種類高達955種，涵蓋哺乳類、鳥類、爬蟲類及兩棲類，數量之多、範圍之廣，立刻在社群平台與寵物圈引發高度關注。

這份名單不僅包括過去就被視為高風險的物種，也涵蓋近年在市場上常見、部分已長期人工繁殖的特殊寵物，使得政策尚未正式上路，爭議已全面延燒。

從「灰色地帶」到全面盤點 特寵管理迎來轉折點

長期以來，台灣對於犬貓以外的動物飼養，多半處於法規模糊狀態。除了比特犬、台灣獼猴、食人魚、電鰻等少數物種有明文禁止外，其餘特寵均無完整管理制度，各種特寵都可能出現在私人飼養環境中。

動保司指出，這次修正名單的核心目的，在於補足過去管理漏洞，避免潛在的公共安全風險、動物福利問題以及外來種逸散對生態造成衝擊，因此啟動大規模物種風險評估，然而「一次性評估近千種動物」的作法，也讓外界感到震撼。

▲農業部計劃大幅擴充「禁養物種」，鱷龜也入列。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

禁養標準聚焦三方向 評估單位是否有科學基礎？

根據動保司說明，這次評估主要圍繞三大方向，其中公共安全包含A類有毒物種及B類公共安全危害，評估是否有對飼養者或第三人造成生命危害的風險；C類動物福利則包含評估該物種是否適合家庭環境飼養、有無足夠空間飼養，以及動物飲食等需求。只是，相關評估如何進行、標準如何界定，並未在第一時間完整對外說明，使得外界只能看到結果，卻難以理解判斷過程。

更令大眾不解的是，此次進行評估、篩選出此955種物種的單位是「財團法人台灣工業技術研究院」，而非野生動物或特殊異域寵物專業單位，部分物種即便在台灣已有長期飼養與繁殖紀錄，仍被納入評估名單，也讓政策的科學基礎成為討論焦點。

消息曝光後迅速發酵 街頭出現抗議聲浪

隨著2025年1月3日動保司召開會議、公布研商內容，反對聲浪迅速從網路延伸至現實。相關團體在短時間內發起連署，要求暫緩禁養政策，並呼籲政府與基層飼養者對話。飼主們更是火速於1月12日走上街頭抗議，質疑政策倉促、溝通不足，擔心多年來合法飼養的動物，未來可能面臨沒入或安置問題。現場民眾情緒激動，多數訴求聚焦在「希望建立管理制度，而非全面禁止」。

▲特寵動物飼養名單引起爭議，台灣兩棲爬蟲動物協會、寵物權益捍衛聯盟紛紛站出發聲。（圖／翻攝自Facebook／台灣兩棲爬蟲動物協會）

面對爭議，動保司澄清，955 種名單僅為初步評估結果，尚未公告實施，後續仍會召開研商會議，蒐集各界意見，並搭配《動物保護法》修正，研擬更周延的管理方式。這場風暴，標誌著台灣特殊寵物政策即將進入關鍵轉折點，也為後續更密集的政策調整與社會討論揭開序幕。