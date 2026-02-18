　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

特寵禁養1／955種動物擬禁養　特寵飼主怒問：我們做錯了什麼？

▲動保司一次公布955種禁養物種引發高度關注，點圖放大。（圖／記者葉品辰翻攝）

▲動保司一次公布955種禁養物種引發高度關注，點圖放大。（圖／記者葉品辰翻攝）

記者葉品辰／台北報導

台灣特寵圈在2025年初迎來前所未有的政策震盪，農業部動植物防疫檢疫署（動保司）預告修正「指定禁止飼養、輸入之動物」名單，初步評估將禁養的動物種類高達955種，涵蓋哺乳類、鳥類、爬蟲類及兩棲類，數量之多、範圍之廣，立刻在社群平台與寵物圈引發高度關注。

這份名單不僅包括過去就被視為高風險的物種，也涵蓋近年在市場上常見、部分已長期人工繁殖的特殊寵物，使得政策尚未正式上路，爭議已全面延燒。

從「灰色地帶」到全面盤點　特寵管理迎來轉折點

長期以來，台灣對於犬貓以外的動物飼養，多半處於法規模糊狀態。除了比特犬、台灣獼猴、食人魚、電鰻等少數物種有明文禁止外，其餘特寵均無完整管理制度，各種特寵都可能出現在私人飼養環境中。

動保司指出，這次修正名單的核心目的，在於補足過去管理漏洞，避免潛在的公共安全風險、動物福利問題以及外來種逸散對生態造成衝擊，因此啟動大規模物種風險評估，然而「一次性評估近千種動物」的作法，也讓外界感到震撼。

▲鱷龜。（圖／取自免費圖庫Pixabay／Scottslm）

▲農業部計劃大幅擴充「禁養物種」，鱷龜也入列。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

禁養標準聚焦三方向　評估單位是否有科學基礎？

根據動保司說明，這次評估主要圍繞三大方向，其中公共安全包含A類有毒物種及B類公共安全危害，評估是否有對飼養者或第三人造成生命危害的風險；C類動物福利則包含評估該物種是否適合家庭環境飼養、有無足夠空間飼養，以及動物飲食等需求。只是，相關評估如何進行、標準如何界定，並未在第一時間完整對外說明，使得外界只能看到結果，卻難以理解判斷過程。

更令大眾不解的是，此次進行評估、篩選出此955種物種的單位是「財團法人台灣工業技術研究院」，而非野生動物或特殊異域寵物專業單位，部分物種即便在台灣已有長期飼養與繁殖紀錄，仍被納入評估名單，也讓政策的科學基礎成為討論焦點。

消息曝光後迅速發酵　街頭出現抗議聲浪

隨著2025年1月3日動保司召開會議、公布研商內容，反對聲浪迅速從網路延伸至現實。相關團體在短時間內發起連署，要求暫緩禁養政策，並呼籲政府與基層飼養者對話。飼主們更是火速於1月12日走上街頭抗議，質疑政策倉促、溝通不足，擔心多年來合法飼養的動物，未來可能面臨沒入或安置問題。現場民眾情緒激動，多數訴求聚焦在「希望建立管理制度，而非全面禁止」。

▲特寵動物飼養名單引起爭議，台灣兩棲爬蟲動物協會、寵物權益捍衛聯盟紛紛站出發聲。（圖／翻攝自Facebook／台灣兩棲爬蟲動物協會）

▲特寵動物飼養名單引起爭議，台灣兩棲爬蟲動物協會、寵物權益捍衛聯盟紛紛站出發聲。（圖／翻攝自Facebook／台灣兩棲爬蟲動物協會）

面對爭議，動保司澄清，955 種名單僅為初步評估結果，尚未公告實施，後續仍會召開研商會議，蒐集各界意見，並搭配《動物保護法》修正，研擬更周延的管理方式。這場風暴，標誌著台灣特殊寵物政策即將進入關鍵轉折點，也為後續更密集的政策調整與社會討論揭開序幕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅包袋先別丟！「這4招」讓好運延續一整年
快訊／大樂透初三上看1.3億！春節大紅包送出36組　30人成
北捷地圖「1設計」德國人超困惑！內行揭密：很貼心
「5種隔夜菜」醫警告別吃了！點名1湯品：恐藏致命毒素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

發文痛批吸金盤業務　刑事局大隊長李泱輯：不是蠢就是壞

快訊／台南流當車倉庫惡火！多輛車「燒成火球」　爆炸聲狂響

特寵禁養1／955種動物擬禁養　特寵飼主怒問：我們做錯了什麼？

無視公權力！新北男巷弄拒檢「強行衝關」　撞警代價曝

桃警少年隊輔導員猥褻少女　「撫摸全身」賠40萬換緩刑5年

新北男閃避警眼神遭攔　一查「你被通緝2個月」傻眼了

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完送女兒回馬公　返家途中遇劫

教授與博士生遭「諧音爆料搞曖昧」　正宮辯促進公益仍判罰

獨居長者跌落山坡受困3天　靠一根木棍「舔水」求生幸運獲救

快訊／25歲港男陳屍5星飯店房間沙發　現場驚見整瓶化工原料

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

發文痛批吸金盤業務　刑事局大隊長李泱輯：不是蠢就是壞

快訊／台南流當車倉庫惡火！多輛車「燒成火球」　爆炸聲狂響

特寵禁養1／955種動物擬禁養　特寵飼主怒問：我們做錯了什麼？

無視公權力！新北男巷弄拒檢「強行衝關」　撞警代價曝

桃警少年隊輔導員猥褻少女　「撫摸全身」賠40萬換緩刑5年

新北男閃避警眼神遭攔　一查「你被通緝2個月」傻眼了

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完送女兒回馬公　返家途中遇劫

教授與博士生遭「諧音爆料搞曖昧」　正宮辯促進公益仍判罰

獨居長者跌落山坡受困3天　靠一根木棍「舔水」求生幸運獲救

快訊／25歲港男陳屍5星飯店房間沙發　現場驚見整瓶化工原料

被緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎：這愛太窒息了

快訊／大樂透初三上看1.3億！春節大紅包送出36組　30人成百萬得主

「鋼琴女神」李元玲跳芭蕾滿腳水泡　曬傷勢照：一切都值得

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招對方閉嘴了　一票喊痛快

發文痛批吸金盤業務　刑事局大隊長李泱輯：不是蠢就是壞

珍珠胸針優雅又襯托專業感　熱賣款出列

喝咖啡吃甜食「胃酸噴發咳不停」　別讓火燒心毀生活！醫教養胃法

胡瓜續留《大集合》的溫暖真相　超越收視率的社會契約！

北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

800萬人看呆！　雪梨女孩練出「超逼真蛋糕花束」紅到電影首映

鄭麗文法鼓山祈福

社會熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

即／國道重大車禍！5車連環撞

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

除夕夜嫌女兒太吵丟包大馬路　離譜父親最重罰63.6萬

即／北市南京東路某飯店傳命案　港籍男於房內身亡

綠帽男等不到300萬遮羞費　姦夫賤招藏錢

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

獨／北市單親媽腦死拔管　家屬痛批渣男師害的

愛妻逝後人夫驚覺「綠帽戴了11年」！　女兒叫小王爸爸

即／25歲港男陳屍5星飯店房間　現場驚見化工原料

即／蘆洲暗夜大火　三重人都聞到臭味

考進國安局遭退訓！台大高材生「揭情報員個資」

即／台南流當車倉庫惡火！多輛車燒成火球

更多熱門

相關新聞

261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

「台美對等貿易協定」完成簽署，農業部長陳駿季今（13日）表示，這讓台灣農業更有競爭力，也是升級與外銷契機，因261項農產品降到0關稅，省下2.19億美元，對外銷更有利，而包括牛肉等降稅品項當中，85.3%是高度仰賴進口，對產業與消費者都受益。產業界更直言，這是過年前收到最大的紅包。

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

廚餘養豬115年底落日！　農業部：持續輔導養豬戶轉型

廚餘養豬115年底落日！　農業部：持續輔導養豬戶轉型

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

關鍵字：

特寵動保司農業部禁養

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

2026財運爆發三大星座！

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面