跟騷法4／《跟騷法》上路後數據驚人　這張「紙」威懾力最強！

▲內政部警政署統計，2022年6月至2025年12月共累計1萬500件《跟騷法》案件（圖／記者葉品辰製）

記者葉品辰／綜合報導

自2022年6月1日《跟蹤騷擾防制法》上路以來，全台跟騷報案數持續增加。根據內政部警政署統計，從此法施行至2025年12月，累計1萬500件案件，其中被害人有9218皆為女性，6807件案件在初期由書面告誡即告一段落、違反跟騷保護令案件有222件。

警方書面告誡制度可視為這部法律的「第一道防線」：受害者報案後，警方查證屬實即可對加害者發出告誡。這張薄薄的告誡紙，不但告訴跟騷者：你的行為已經違法了，更讓許多原本不以為意的人知道後果，選擇停止騷擾。這種威懾效應，正是立法時主要希望達到的目的，而《跟騷法》的執行流程大致分為三個階段：

報警

當受害人遭遇反覆違反意願的行為時，可以向警方報案。警方受理後展開調查，確認是否符合「跟騷行為」要件。

書面告誡

警方調查屬實後，會對行為人發出書面告誡。告誡會記載行為內容與法律依據，是第一階段最主要的處置工具。若告誡發出後，加害者停止行為，法律上就達到預防與阻止的效果。

核發保護令

若加害者在兩年內再度犯案，被害人可向法院聲請「跟騷保護令」。保護令可禁止加害者接近、聯絡、出現在特定範圍等。若加害者違反保護令，最高可處 5年以下有期徒刑。

▲跟騷行為案件處理程序。（圖／翻攝自警政署網站）

在立法院舉行的跟騷三周年記者會上，與會的多位受害者親身述說自身經歷。一位 A 小姐表示：因拒絕對方告白遭到跟蹤騷擾，警方發出告誡、法院核發保護令，加害者仍找到各種方式接近，收入和身心狀況受到嚴重影響，至今已快2年。

這代表即使告過一次、甚至法院介入，受害者仍可能面臨持續的壓力與威脅。相較於緊急保護令在家暴案件中可在數小時內核發，跟騷保護令在實務上從聲請到核發平均往往需要數週時間，對緊急受害者而言這段等待會讓風險增加。雖然《跟騷法》讓更多社會大眾理解跟騷是一種暴力行為，但施行三年下來還暴露出制度的限制：

性或性別條件的限制

法律目前仍要求行為必須與「性或性別」相關，才算跟騷。這造成一些看似惡劣的反覆糾纏行為，因無法證明性別動機而無法適用。民間團體因此呼籲修法，將跟騷定義擴大。

保護令核發速度與效能

比起家暴緊急保護令平均核發時間僅需2.26小時，跟騷保護令核發均需要34天，讓受害者在期間暴露於風險中。更有受害者指出，即便有保護令，行為人仍能透過其他管道取得受害者資料，對比家暴案件有「家暴及性侵電子資料庫」，可供行政人員自動比對身分、提醒保護受害者個資，明顯配套措施不足。

教育與處遇不足

從跟騷法施行至今，僅3件案件納入「治療性處遇計畫」，代表對於加害者的心理、行為矯正機制不足。這也造成有些案件即便出現違法行為，仍無法有效改變行為人的危險傾向。

▲立法院舉行跟騷三周年記者會，對《跟騷法》做出檢討。（圖／翻攝自Facebook／范雲）

《跟騷法》上路3年以來，確實讓社會更正視跟蹤騷擾的危害，並對絕大多數輕微案件形成一定威懾。警方的書面告誡、法院的保護令都已建立起一套基本防護機制。但是實際案件與受害人聲音顯示：法律不是萬靈丹，沒有配套支援與修法補洞，它仍無法完全阻止悲劇重演。

從數據、案例、制度缺口與修法倡議看，未來的跟騷防制仍需要更清楚的法律定義、更快速有效的保護措施、加害者教育與矯正、社會層面支持受害者的系統。這樣的法律與社會共構，才能真正讓每一個潛在受害者活得不再恐懼。