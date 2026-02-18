獨／頂呱呱「霜淇淋」僅1門市吃得到　還有辣味脆皮炸雞、漢堡 

▲頂呱呱西門町創始店開賣霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣炸雞品牌「頂呱呱」以經典台式炸雞、地瓜薯條、呱呱包累積高人氣。西門創始店日前進行重新整修後悄悄變身「霜淇淋專賣店」，首度開賣「巧克力霜淇淋」，全台僅該店販售，且還能吃到限定辣味炸雞、炸雞堡。

頂呱呱西門店整修過後找來南僑集團合作，打造全台首家霜淇淋專賣店，目前推出口味為「巧克力霜淇淋」，可可香氣十足，每支售價49元，限店販售，預計賣至3月底，未來也將推出全新口味選擇。霜淇淋是否擴大至其他門市，業者表示目前尚無計畫。

▲脆皮辣味炸雞只在西門町創始店、桃園機場店販售。

▲炸雞堡可在西門創始店、忠孝旗艦店、桃園機場店買到。

西門創始店則還能吃到限定脆皮辣味炸雞，有別於經典薄皮炸雞，雞肉外層裹上特調香辣粉，口感香酥又帶有微辣感，此品項於桃園機場也有販售，但因位於管制區內，一般民眾無法進入購買。

至於「炸雞堡」則只在西門創始店、忠孝旗艦店、桃園機場店，使用整片脆皮炸雞排搭配鬆軟麵包體，再加上特製田園醬、起司片、生菜，也是不少人喜愛的品項之一。

▲麥當勞奶昔目前於12門市限定販售。（圖／業者提供）

另外，麥當勞「奶昔系列」去年11月19日回歸，期間2度完售緊急補貨，目前恢復正常供應，提供香草、草莓2口味選擇，每人限購4杯，業者表示今年將規劃更多餐廳加入試賣。

麥當勞奶昔目前僅在台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正販售。