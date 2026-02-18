　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

獨／頂呱呱「霜淇淋」僅1門市吃得到　還有辣味脆皮炸雞、漢堡 

▲▼頂呱呱西門町創始店限定販售霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲頂呱呱西門町創始店開賣霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣炸雞品牌「頂呱呱」以經典台式炸雞、地瓜薯條、呱呱包累積高人氣。西門創始店日前進行重新整修後悄悄變身「霜淇淋專賣店」，首度開賣「巧克力霜淇淋」，全台僅該店販售，且還能吃到限定辣味炸雞、炸雞堡。

頂呱呱西門店整修過後找來南僑集團合作，打造全台首家霜淇淋專賣店，目前推出口味為「巧克力霜淇淋」，可可香氣十足，每支售價49元，限店販售，預計賣至3月底，未來也將推出全新口味選擇。霜淇淋是否擴大至其他門市，業者表示目前尚無計畫。

▲▼頂呱呱脆皮辣味炸雞。（圖／記者蕭筠攝）

▲脆皮辣味炸雞只在西門町創始店、桃園機場店販售。

▲▼頂呱呱炸雞堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲炸雞堡可在西門創始店、忠孝旗艦店、桃園機場店買到。

西門創始店則還能吃到限定脆皮辣味炸雞，有別於經典薄皮炸雞，雞肉外層裹上特調香辣粉，口感香酥又帶有微辣感，此品項於桃園機場也有販售，但因位於管制區內，一般民眾無法進入購買。

至於「炸雞堡」則只在西門創始店、忠孝旗艦店、桃園機場店，使用整片脆皮炸雞排搭配鬆軟麵包體，再加上特製田園醬、起司片、生菜，也是不少人喜愛的品項之一。

▲▼麥當勞奶昔。（圖／業者提供）

▲麥當勞奶昔目前於12門市限定販售。（圖／業者提供）

另外，麥當勞「奶昔系列」去年11月19日回歸，期間2度完售緊急補貨，目前恢復正常供應，提供香草、草莓2口味選擇，每人限購4杯，業者表示今年將規劃更多餐廳加入試賣。

麥當勞奶昔目前僅在台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正販售。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南京東路五星級飯店命案　港籍男死亡
張景嵐出身學霸家族！學「11種才藝」連國畫都會
快訊／湖北爆竹店爆炸！已12人死亡
賀歲片天花板是哪部？PTT一致推「30年經典神片」：光卡司就
獨／北市單親媽腦死拔管　家屬痛批渣男師害她背400萬卡債

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

獨／頂呱呱「霜淇淋」僅1門市吃得到　還有辣味脆皮炸雞、漢堡 

孕婦咬到「麥當勞生雞塊」憂沙門氏菌　業者：持續加強餐廳管理

全家挺經典！最強後援補給戰，應援周邊限量開搶！

7-ELEVEN限定！買純喫茶登錄發票抽傳說對決限量小卡全套組

全聯馬年福袋開賣　頭香帶狗徹夜排隊「拚367萬保時捷」

速食店「新年開運美食」一次看　有龍蝦炸雞桶、金迎招財薯來堡

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

獨／頂呱呱「霜淇淋」僅1門市吃得到　還有辣味脆皮炸雞、漢堡 

孕婦咬到「麥當勞生雞塊」憂沙門氏菌　業者：持續加強餐廳管理

全家挺經典！最強後援補給戰，應援周邊限量開搶！

7-ELEVEN限定！買純喫茶登錄發票抽傳說對決限量小卡全套組

全聯馬年福袋開賣　頭香帶狗徹夜排隊「拚367萬保時捷」

速食店「新年開運美食」一次看　有龍蝦炸雞桶、金迎招財薯來堡

快訊／北市南京東路某飯店傳命案　港籍男於房內身亡

照X光驚見「無名指戴上鑽戒」　她當場感動哭了：我願意

被問「都30歲了還不結婚？」　她1句話神反擊！姑姑瞬間閉嘴

太危險！阿蘇搜救隊「放棄吊掛救援」3遺體　台灣家屬反應曝光

被罵破格！博士人妻遭夫家掰斷手指強搶小孩　求償132萬判決出爐

明起漸回暖「日夜溫差大」　初四北北基、東半部雨勢稍增

日本衛浴巨頭TOTO被點名「AI晶片隱形贏家」　股價能再漲5成

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

赤馬年「錢包顏色」是財運關鍵！專家大推「這3色」：旺整年

新北男騎微電車未掛牌、沒戴安全帽遭盤查　酒測值0.99慘了

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

消費熱門新聞

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

孕婦咬到「麥當勞生雞塊」憂沙門氏菌　業者：持續加強餐廳管理

最新民調揭火鍋回訪指標　「聚日式鍋物」拿下品牌推薦首選　美味、穩定、日式儀式感是關鍵

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

7-ELEVEN限定！買純喫茶登錄發票抽傳說對決限量小卡全套組

11大速食店過年營業時間懶人包　拿坡里、必勝客今下午3點打烊

全家挺經典！最強後援補給戰

好市多新高雄店掛上招牌　1410個汽機車位「全台最多」

全網問爆「這隻小馬哪裡買」？

全聯馬年福袋開賣　頭香帶狗徹夜排隊「拚367萬保時捷」

超市量販「春節營業時間」一次看

速食店「新年開運美食」一次看　有龍蝦炸雞桶、金迎招財薯來堡

獨／頂呱呱「霜淇淋」僅1門市吃得到　還有辣味脆皮炸雞、漢堡 

APP送大麥克買1送1當機！麥當勞道歉了

更多熱門

相關新聞

孕婦咬到「麥當勞生雞塊」憂沙門氏菌　業者：持續加強餐廳管理

孕婦咬到「麥當勞生雞塊」憂沙門氏菌　業者：持續加強餐廳管理

一名孕婦在Threads上怒轟麥當勞，原因是雞塊完全沒熟，且家裡長輩已吃下肚，自己也險些誤食，而店家卻只提供新的，沒有主動關心後續，貼文曝光後引發熱烈討論。對此，業者回應，將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類案再次發生。

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

香鷄城預告回歸　西門町開外帶店

香鷄城預告回歸　西門町開外帶店

漢堡王「新春優惠券」6品項買1送1　雙堡餐只要99元

漢堡王「新春優惠券」6品項買1送1　雙堡餐只要99元

肥前屋復活！3月與大家重新見面

肥前屋復活！3月與大家重新見面

關鍵字：

美食情報美食雲頂呱呱西門創始店霜淇淋麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

2026財運爆發三大星座！

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面