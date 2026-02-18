　
台中人過年遛孩新熱點　大里草湖溪滑步車廣場開放

▲▼ 。（圖／水利局提供）

▲大里區草湖溪滑步車廣場1月開放使用。（圖／水利局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中人新年走春多了新選擇！大里區草湖溪滑步車廣場工程去年底完工，今年已開放使用， 草湖溪畔上出現滑步車道以及滑板車場地，讓原本的草湖溪高灘地蛻變為寓教於樂的河濱新景點，家長可趁過年期間帶孩子到廣場盡情放電、享受親子互動時光。

草湖溪滑步車廣場占地約2500平方公尺，場地鋪面設計活潑繽紛，並融入紅綠燈和道路標誌等交通元素，台中市政府水利局表示，這樣的設計不僅提升遊玩趣味，還能讓孩子在遊戲中自然學習交通安全知識，家長們也能安心陪伴。

水利局指出，「台中市大里區草湖溪滑步車廣場新建工程」已完工，並於今年1月正式開放使用，基地位於中央管河川草湖溪高灘地，工程全程依循相關法規辦理，設計上兼顧河川防洪功能與高灘地使用彈性，並採用易於清理與維護的材料及工法，確保豪雨期間不影響通洪安全，平時則提供市民穩定、安全的活動空間。

水利局也說，草湖溪滑步車道及滑板車廣場啟用後，讓大里地區多了一處適合全齡共享的戶外休閒場域，展現市府推動「治水、親水、活水」並行的治理成果。適逢新年假期，家長不妨帶著孩子來這裡跑跑跳跳，消耗體力之餘還能享受親子時光，為新的一年注入活力！

