　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你的金錢人格是享樂派還是儲蓄派？理財專家教你4招　2026農曆新年滾動財富

▲▼金錢,理財,儲蓄,新年,春節,投資,消費。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲每個人對金錢的態度大不同，了解自己的「金錢人格」是邁向財富自由的第一步。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

迎接農曆新年，大家在除夕圍爐或走春拜年時，除了互道恭喜，最常聽到的祝福莫過於「財源廣進」。趁著年假領到年終獎金或紅包的時刻，許多人開始計畫如何運用這筆資金：有人想犒賞一整年的辛勞，有人則急著存進戶頭。每個人與金錢的關係都相當複雜，從長輩傳承的觀念、生活習慣到理財目標，這些點滴形塑了你的「金錢人格」。事實上，在你開立第一個銀行帳戶前，這種人格就已經深深影響著你對財富的思考、感受與行動。

金錢人格會左右你的消費習慣：它是讓你嚴格遵守預算，還是讓你在深夜忍不住滑手機衝動下單？是驅使你存下每一分錢當買房頭期款，還是讓你奉行及時行樂？了解自己的天性，才能找到最適合自己的理財策略，而非盲目跟從不適合的公式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國外網站《Bustle》採訪了五位財務專家，針對四種金錢人格包括享樂派（The Spender）、儲蓄派（The Saver）、冒險派（The Risk-Taker）以及逃避派（The Avoider），提供專屬理財秘訣，讓累積財富不再是一件痛苦的事。

享樂派：及時行樂的愛好者

▲▼金錢,理財,儲蓄,新年,春節,投資,消費。（圖／取自免費圖庫pexels）

如果你發現自己總是被閃亮的新事物包圍，信用卡卻已刷爆、帳戶餘額見底，那你可能就是享樂派。

「消費本身並非壞事，」《治癒你的金錢關係》作者卡拉．史蒂文斯（Kara Stevens）表示：「但請自問，你的購買行為滿足了哪種情感需求？是尋求認同、逃避現實，還是慶祝？」享樂派傾向追求即時滿足，這可能帶來高漲的情緒，但也常伴隨著驚人的帳單。

購買前的冷靜期：誰沒發生過本來要去買個洗衣精，最後卻帶回四支香氛蠟燭的經驗？專家法諾許．托拉比（Farnoosh Torabi）建議練習「24小時規則」。在購買任何非必需品前先等待一天，這段緩衝期能幫你區分「一時衝動」與「真正需要」。

提撥「快樂預算」：長期嚴格禁止所有支出往往會引起反彈。理財專家波拉．索坤比（Bola Sokunbi）建議，在預算中設定一個「快樂預算」類別，先完成自動儲蓄，剩下的錢就能心安理得地花掉。

儲蓄派：視存錢為安全感來源

▲▼金錢,理財,儲蓄,新年,春節,投資,消費。（圖／取自免費圖庫pexels）

對某些人來說，問題不在於養成儲蓄習慣，而在於達成目標後仍「捨不得花」。這種本能可能源於深層的財務焦慮，但過於保守有時會適得其反。

「你應該是『為了某事』而存錢，而非為了存錢而存錢，」理財教育家克洛伊．伊莉斯（Chloe Elise）提醒，有些人因為害怕看到數字下降，寧願讓資金躺在活存帳戶，也不願拿去付清債務或投資。

幫每一塊錢找好去處：建立3至6個月的緊急預備金後，就要有意識地規劃資金流向。短期的目標（1至5年）可放高利活存帳戶；長期目標則應考慮投入多元化的投資組合，避免資金被通貨膨脹吃掉。

允許自己說「好」：儲蓄派常拒絕自發性消費，長期下來會產生巨大壓力。當達成階段性目標時，請允許自己享受努力的成果，無論是精緻大餐或是一場旅行，請學著「有意識地消費」。

冒險派：追求高報酬的勇者

▲▼金錢,理財,儲蓄,新年,春節,投資,消費。（圖／取自免費圖庫pexels）

冒險派對風險的耐受度極高，對長線獲利或投資充滿熱情，有時甚至在還沒存好預備金時就急著進場。

「我們熱愛這種動力，但沒有研究的風險只是賭博，」專家提醒，長期財富是靠多元配置建立的，而非單靠跟風或憑感覺。

建立「無聊基金」：在追求高報酬前，請確保你已處理好債務並存夠預備金。史蒂文斯建議，將枯燥的理財環節視為成長的後盾，建立「無聊基金」，包括緊急儲蓄和保險，這些無趣的防護網，才能支撐你長期的自由。

分散投資組合：冒險派需要戰略性分配資產，將資金分散於指數基金、定存與退休帳戶，確保在追求成長的同時，不會因市場波動而承受過度風險。

逃避派：不看不聽的鴕鳥族

▲▼金錢,理財,儲蓄,新年,春節,投資,消費。（圖／取自免費圖庫pexels）

逃避派在感到壓力時會選擇轉頭不看。他們延遲查看帳戶、不編預算，只求奇蹟發生。「假裝金錢不存在，並不會讓壓力消失，」伊莉斯表示，逃避通常源於羞恥感或不知所措。

浪漫化理財過程：嘗試改變面對金錢的心態。設定每週一次的「金錢約會」，哪怕只有10分鐘。點個蠟燭、放音樂、喝杯喜歡的飲料，以輕鬆的方式面對數字，能逐步建立掌控感。

尋求專業支持：你不需要獨自面對。如果財務狀況讓你感到難以負荷，可以尋求專業的財務顧問協助，打破逃避的惡性循環。

趁著農曆新年這個萬象更新的時節，正是檢視個人理財習性的好時機。了解自己的金錢人格後，今年不妨換個方式與財富相處，讓荷包在新的一年大紅大紫、穩健增長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德遭嘔吐噴到！諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒
鄭麗文紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷
孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年
狂飆158公里！　大谷翔平春訓首度實戰投打

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

武廟主委嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」！網轟：有夠冷漠

一堆人錯！彩券、刮刮樂沒中「丟一般垃圾還回收」？丟錯罰6000

年節3類疾病高峰期！醫曝享美食留意分量與安全　兼顧腸胃健康

孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年

你的金錢人格是享樂派還是儲蓄派？理財專家教你4招　2026農曆新年滾動財富

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來　沈浸式走進日本江戶風華

與時間賽跑！救護車配「12導程心電圖」　心肌梗塞患者死亡率降半

初一洗澡會沖掉好運？她等到半夜快崩潰　網直言：不會沒洗變富豪

不是50嵐！手搖店「珍珠天花板級」　內行人狂推它：吃過回不去

12點前要進家門！初二回娘家「做錯3事」恐帶衰家運　禁忌一次看

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

武廟主委嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」！網轟：有夠冷漠

一堆人錯！彩券、刮刮樂沒中「丟一般垃圾還回收」？丟錯罰6000

年節3類疾病高峰期！醫曝享美食留意分量與安全　兼顧腸胃健康

孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年

你的金錢人格是享樂派還是儲蓄派？理財專家教你4招　2026農曆新年滾動財富

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來　沈浸式走進日本江戶風華

與時間賽跑！救護車配「12導程心電圖」　心肌梗塞患者死亡率降半

初一洗澡會沖掉好運？她等到半夜快崩潰　網直言：不會沒洗變富豪

不是50嵐！手搖店「珍珠天花板級」　內行人狂推它：吃過回不去

12點前要進家門！初二回娘家「做錯3事」恐帶衰家運　禁忌一次看

賴清德遭嘔吐物波及！專家：諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒

恐怖沙塵暴！能見度「瞬間歸零」畫面曝　美30多車連環撞4死29傷

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

2026過年必備「招財香水」推薦！Threads網友推爆CHANEL 1957

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

武廟主委嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」！網轟：有夠冷漠

一堆人錯！彩券、刮刮樂沒中「丟一般垃圾還回收」？丟錯罰6000

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

一到月底就吃土、老是存不了錢　日本理財專家勸改掉3個壞習慣

鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

【給媽媽幫我收好】小黑狗拿到紅包到處炫耀　最後交給媽保管

生活熱門新聞

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

YouTube爆災情「打開首頁一片白」

小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」

春節爽放9天可以做什麼？網給答案：好爽喔

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

鄭麗文紅繩4次抖動！唸到16字 「這一幕抖最兇」

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

更多熱門

相關新聞

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」

女星Lulu（黃路梓茵）和陳漢典去年9月宣布結婚，升格「陳太太」後迎接第一個農曆春節，便是帶老公回台中山上松鶴部落過年去！作為「泰雅女婿」的陳漢典，不僅深受 Lulu 家人歡迎，更在初一團聚時刻獻出了極具部落色彩的「打年糕初體驗」。

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」

基隆春節堅守崗位護民安　消防局長慰問執勤同仁

基隆春節堅守崗位護民安　消防局長慰問執勤同仁

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

關鍵字：

金錢理財儲蓄新年春節投資消費

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

2026財運爆發三大星座！

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面