你的金錢人格是享樂派還是儲蓄派？理財專家教你4招　2026農曆新年滾動財富

▲每個人對金錢的態度大不同，了解自己的「金錢人格」是邁向財富自由的第一步。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

迎接農曆新年，大家在除夕圍爐或走春拜年時，除了互道恭喜，最常聽到的祝福莫過於「財源廣進」。趁著年假領到年終獎金或紅包的時刻，許多人開始計畫如何運用這筆資金：有人想犒賞一整年的辛勞，有人則急著存進戶頭。每個人與金錢的關係都相當複雜，從長輩傳承的觀念、生活習慣到理財目標，這些點滴形塑了你的「金錢人格」。事實上，在你開立第一個銀行帳戶前，這種人格就已經深深影響著你對財富的思考、感受與行動。

金錢人格會左右你的消費習慣：它是讓你嚴格遵守預算，還是讓你在深夜忍不住滑手機衝動下單？是驅使你存下每一分錢當買房頭期款，還是讓你奉行及時行樂？了解自己的天性，才能找到最適合自己的理財策略，而非盲目跟從不適合的公式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國外網站《Bustle》採訪了五位財務專家，針對四種金錢人格包括享樂派（The Spender）、儲蓄派（The Saver）、冒險派（The Risk-Taker）以及逃避派（The Avoider），提供專屬理財秘訣，讓累積財富不再是一件痛苦的事。

享樂派：及時行樂的愛好者

如果你發現自己總是被閃亮的新事物包圍，信用卡卻已刷爆、帳戶餘額見底，那你可能就是享樂派。

「消費本身並非壞事，」《治癒你的金錢關係》作者卡拉．史蒂文斯（Kara Stevens）表示：「但請自問，你的購買行為滿足了哪種情感需求？是尋求認同、逃避現實，還是慶祝？」享樂派傾向追求即時滿足，這可能帶來高漲的情緒，但也常伴隨著驚人的帳單。

購買前的冷靜期：誰沒發生過本來要去買個洗衣精，最後卻帶回四支香氛蠟燭的經驗？專家法諾許．托拉比（Farnoosh Torabi）建議練習「24小時規則」。在購買任何非必需品前先等待一天，這段緩衝期能幫你區分「一時衝動」與「真正需要」。

提撥「快樂預算」：長期嚴格禁止所有支出往往會引起反彈。理財專家波拉．索坤比（Bola Sokunbi）建議，在預算中設定一個「快樂預算」類別，先完成自動儲蓄，剩下的錢就能心安理得地花掉。

儲蓄派：視存錢為安全感來源

對某些人來說，問題不在於養成儲蓄習慣，而在於達成目標後仍「捨不得花」。這種本能可能源於深層的財務焦慮，但過於保守有時會適得其反。

「你應該是『為了某事』而存錢，而非為了存錢而存錢，」理財教育家克洛伊．伊莉斯（Chloe Elise）提醒，有些人因為害怕看到數字下降，寧願讓資金躺在活存帳戶，也不願拿去付清債務或投資。

幫每一塊錢找好去處：建立3至6個月的緊急預備金後，就要有意識地規劃資金流向。短期的目標（1至5年）可放高利活存帳戶；長期目標則應考慮投入多元化的投資組合，避免資金被通貨膨脹吃掉。

允許自己說「好」：儲蓄派常拒絕自發性消費，長期下來會產生巨大壓力。當達成階段性目標時，請允許自己享受努力的成果，無論是精緻大餐或是一場旅行，請學著「有意識地消費」。

冒險派：追求高報酬的勇者

冒險派對風險的耐受度極高，對長線獲利或投資充滿熱情，有時甚至在還沒存好預備金時就急著進場。

「我們熱愛這種動力，但沒有研究的風險只是賭博，」專家提醒，長期財富是靠多元配置建立的，而非單靠跟風或憑感覺。

建立「無聊基金」：在追求高報酬前，請確保你已處理好債務並存夠預備金。史蒂文斯建議，將枯燥的理財環節視為成長的後盾，建立「無聊基金」，包括緊急儲蓄和保險，這些無趣的防護網，才能支撐你長期的自由。

分散投資組合：冒險派需要戰略性分配資產，將資金分散於指數基金、定存與退休帳戶，確保在追求成長的同時，不會因市場波動而承受過度風險。

逃避派：不看不聽的鴕鳥族

逃避派在感到壓力時會選擇轉頭不看。他們延遲查看帳戶、不編預算，只求奇蹟發生。「假裝金錢不存在，並不會讓壓力消失，」伊莉斯表示，逃避通常源於羞恥感或不知所措。

浪漫化理財過程：嘗試改變面對金錢的心態。設定每週一次的「金錢約會」，哪怕只有10分鐘。點個蠟燭、放音樂、喝杯喜歡的飲料，以輕鬆的方式面對數字，能逐步建立掌控感。

尋求專業支持：你不需要獨自面對。如果財務狀況讓你感到難以負荷，可以尋求專業的財務顧問協助，打破逃避的惡性循環。

趁著農曆新年這個萬象更新的時節，正是檢視個人理財習性的好時機。了解自己的金錢人格後，今年不妨換個方式與財富相處，讓荷包在新的一年大紅大紫、穩健增長。