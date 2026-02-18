重案回顧／換5交通工具製造斷點！林信吾大長征逃亡　17小時落網

記者黃資真／台南報導

2022年8月22日發生一起震驚全台社會的殺警案，明德外役監逃犯林信吾埋伏殺害第二分局民權派出所員警凃明誠(36歲)、曹瑞傑（27歲），犯案後他刻意製造斷點，換搭不同交通工具逃亡，但在17小時後被已埋伏在新竹等候的大批警力壓制逮捕。

▲林信吾逃亡17小時後在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）



殺完2名員警後，上午11時45分林信吾騎乘贓車到距離犯案地約1.3公里外的土城高中清洗血跡，並將贓車棄置現場後離開。學校工人巡視時，發現一輛詭異的紅色機車停在學校裡，立刻報警，鑑識人員抵達後發現機車上有殘留血跡，車牌號碼也與失竊機車相同。

林信吾轉頭搭乘計程車到赤崁樓附近，又改搭公車到台南醫院，再搭計程車到保安車站，再搭火車到新營，深夜11時28分，缺錢花用的林信吾，竊走另輛沒拔鑰匙的機車，到新營區一家便利商店，持槍對著店員要求「把錢拿出來」，得手7061元與2包香煙後離去。

▲林信吾持槍恐嚇超商店員搶劫。（圖／記者陳以昇翻攝）

林信吾再將第2輛贓車棄置後，改搭白牌計程車至高雄九如交流道下車，再到九如站搭乘客運北上至新竹站。此前警方早已掌握林的蹤跡，確認人將在新竹現身。4時36分，逃亡了近乎一整天的林信吾獨自走在馬路上，此時林剛經過的一輛休旅車內突然跳出4名員警將他壓制在地，接著幾十名路邊埋伏的員警全都蜂擁而上，將他包圍逮捕，終於結束殺人犯長達17小時的逃亡記。

▲林信吾半夜走在馬路上，遭路邊車內埋伏的員警一擁而上壓制逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）