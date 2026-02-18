　
社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／凃明誠、曹瑞傑追失竊車！林信吾埋伏「55刀活活砍死」

▲▼曹瑞傑（左）、凃明誠殉職，台南市警局公布善心專戶募款。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

▲曹瑞傑（左）、凃明誠 （右）遭外役監逃犯林信吾埋伏殺死。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

記者黃資真／台南報導

2022年8月22日發生一起震驚全台社會的殺警案，明德外役監逃犯林信吾埋伏攻擊第二分局民權派出所員警36歲凃明誠、27歲曹瑞傑，持刀合計砍殺55刀，造成2名員警不幸殉職，林信吾在逃亡17小時後狼狽落網，目前全案上訴二審審理中。

林信吾因犯加重強盜、竊盜罪，被判處8年4月有期徒刑，關押近2年後，2021年12月12日經遴選至法務部矯正署明德外役監獄執行。外役監乃開放性、無圍牆之矯正機關，主要希望受刑人能在較低度管理之環境下逐步適應社會生活。

2022年8月13日，林信吾申請返家探視獲准離開外役監，已經關押3年的他下定決心不再回到監獄內，15日中午購買8公分彈簧刀、空氣槍作為犯罪使用。

8月22日凌晨6時23分，林竊走1輛機車代步用，車主發現機車失竊便報警，員警曹瑞傑、凃明誠獲報後出發找車。上午11時33分，凃在台江大道4段與北汕尾三路口附近的便道先行下車，在附近草叢找到失竊機車後，撥打LINE電話通知曹「找到了」。

未料林信吾正躲在一旁的草叢內，聽聞員警現身，擔憂會被抓回監獄內，決定先下手為強，趁凃尚未發現時竄出持刀攻擊，凃雖配有警槍，但因對方突然的近身攻擊，完全沒有空隙拔槍，遂以辣椒水徒手抵抗，最終遭割喉、身中17刀喪命，林信吾也拔出他的警槍防身用。

▲▼ 林信吾55刀砍死台南警凃明誠、曹瑞傑。（圖／資料照）

▲2名員警合計身中55刀，在烈陽下慘死。（圖／民眾提供）

當曹開車趕到現場時，目擊奄奄一息的同仁滿身血、正被嫌犯壓制，林信吾見支援抵達，隨即朝警車連開6槍直到卡彈，造成警車失控衝入路旁草叢，曹下車後先跑向凃明誠查看傷勢，大聲質問林「在做什麼」，殺紅了眼的林立即持刀主動逼近砍殺，但曹並無配槍，僅能噴灑辣椒水徒手抵抗，最終也倒地不起，林見2警沒了動靜，遂進入警車內竊走其餘警用槍彈，於11時45分騎車逃離現場。

支援警力趕到現場，緊急將凃、曹送醫搶救，仍雙雙宣告不治。勘驗2人傷勢，凃頭部、頸部、胸部等處有7處穿刺傷、10處切割傷，其中嚴重者位於左臉頰外側，長達6公分、深達5.8公分，頸部前側有14公分的傷口，切破左頸動脈、切斷左頸靜脈，刺達甲狀軟骨；曹有16處穿刺傷、22處切割傷，其中嚴重者位於頭部並深達顱骨，刺穿右邊第7肋骨內側刺入右腹腔等等，可見林下手之殘忍。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

重案回顧／凃明誠、曹瑞傑追失竊車！林信吾埋伏「55刀活活砍死」

重案回顧／凃明誠、曹瑞傑追失竊車！林信吾埋伏「55刀活活砍死」

關鍵字：

台南林信吾凃明誠曹瑞傑殉職員警殺人

