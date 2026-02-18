　
地方 地方焦點

科技種子紮根哈瑪星 港埠協會領鼓山國小學童「玩」出港口新高度

▲▼鼓山國小 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲港埠協會在鼓山國小展開「送AI到鼓山」課程，以全新視角重新認識家鄉門戶高雄港。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

校園遇上頂尖AI科技，會擦出什麼火花？適逢高雄港建港117週年，社團法人臺灣港埠協會特別攜手航港局、臺灣港務公司及台灣玩具圖書館協會，在高雄鼓山國小展開為期3個月的「送AI到鼓山」系列課程。透過機器人與程式指令，讓坐落於哈瑪星地區的學童，以全新視角重新認識家鄉門戶高雄港。

▲▼鼓山國小 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲港埠協會在鼓山國小展開「送AI到鼓山」課程，以全新視角重新認識家鄉門戶高雄港。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在充滿歡笑的課堂中，鼓山國小的孩子們化身為小小工程師。他們不再只是課本上的讀者，而是透過編寫程式模塊，指揮機器人在縮小版的高雄港地圖上穿梭。透過模擬貨物運送的過程，學童們直觀地理解了港區的地理區劃與複雜的物流模式；課程最後更以熱血的「機器人足球賽」作結，在競賽中培養團隊協作精神。

▲▼鼓山國小 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲港埠協會在鼓山國小展開「送AI到鼓山」課程，以全新視角重新認識家鄉門戶高雄港。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山國小校長丁崇寶指出，學校自1907年創立，見證了從「打狗港」到現代化商務港口的輝煌變遷。此次合作不僅是教育資源的進駐，更是「好鄰居」間的深度交流。港埠協會表示，人才培育是智慧港口永續發展的關鍵，希望透過這三梯次的課程，在具有深厚文化底蘊的社區中播下科技種子，達成社區共好的願景。

除了硬核的AI科技，課程也融入了環境教育。台灣玩具圖書館協會特別贊助「再生玩具」作為獎勵，鼓勵學童勇於表達觀點、爭取榮譽，同時建立愛物惜物的觀念。

小港彩券行「連2天」開出大紅包！

科技種子紮根哈瑪星 港埠協會領鼓山國小學童「玩」出港口新高度

哈瑪星港埠協會鼓山國小智慧港口

