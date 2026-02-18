　
社會焦點

誤信財神爺發50萬過年補助　台中女大生交帳戶淪洗錢共犯

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲台中一名林姓女大生誤信詐團交付帳戶，想在過年前拿到「補助50萬」結果遭判刑。（圖／資料照片）

記者許權毅／台中報導

台中一名林姓大學生誤信詐團稱「總計1000萬，補助每人50萬過年，敢不敢接？」竟把自己銀行帳戶密碼交給詐團，幫助詐團成功洗錢。林生被法院認定，是因50萬對價關係，成為幫助犯，依洗錢罪判處4月徒刑、併科2萬罰金。

檢警調查，林女透過Line跟一名綽號「程程」的詐團成員約定，提供金融帳戶可以獲得50萬對價，隨即開戶一組銀行帳戶提供。該詐團利用該帳戶，對5名被害人行騙，合計取得46萬餘元不法所得。

林女辯稱，「程程」向她說，只要提供身分證字號跟銀行帳戶資料，可以提領50萬「政府創業補助金」，並且拿出程程的原始貼文，載明「拿出1000萬，補助每個人50萬過年，有人要嗎？我說到做到，你接不接？」還貼上財神爺跟現金示意照片。

法院認為，檢視林女與詐團對話，通篇未提及政府申請資格，與一般補助作業有明顯不符，顯見林女對於該資金合法性已抱持放任態度，可認林女對於自身獲得50萬隻利益，遠高於他人財產受害後果，具有詐欺取財與洗錢不確定故意。

中院認為，林女於本案中屬於幫助犯，並非幕後主導人，考量自承大學在學、從事行政工作，需要扶養父母、家境不好等情，也並未實際取得報酬，依洗錢罪處4月徒刑，併科罰金2萬元。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本觀光局最新數據顯示，1月訪日外國旅客達359萬7500人，創下歷年同期第二高紀錄。其中南韓旅客首度單月突破110萬人大關，寫下117萬6000人的驚人數字，更一舉超越2019年8月中國旅客創下的105萬人紀錄，成為史上單一國家單月訪日人數最高峰。而中國則因日中關係緊繃加上今年春節在2月，僅38萬5300名旅客訪日，較去年下降60.7%。

