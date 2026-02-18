全台唯一！「財富重天而降」大砲開炸初四 　旗山財神廟狂送金幣

▲旗山八路財神廟新春期間定期施放發財大砲深受信眾喜愛 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

農曆正月初四是民間習俗「迎財神」的重要日子，南台灣求財聖地高雄旗山「開基八路財神廟」是不少民眾迎財神走春的好去處，廟方為了讓信眾有感「發財」，新春期間祭出招牌重頭戲「發財大砲」，定時向天空噴灑現金與金元寶，讓現場民眾可以搶得「好彩頭」，在新的一年財運滾滾、賺得盆滿缽滿，今年廟方還準備了1000枚開運金幣，只要補財庫的民眾就有機會獲得。

位於國道10號嶺口交流道附近的旗山八路財神廟，與一般常見的五路財神不同，廟方張姓負責人指出，這裡除了「東西南北中」五路，更額外納入「天、地、人」三路，象徵保佑更加面面俱到。除了主祀武財神趙公明，廟內供奉的「偏財神」韓信爺更是許多樂透族、運彩迷的心靈寄託，希望在開春之際便能大發利市、錢水盈滿。

▲旗山八路財神廟是南部知名財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新春期間，旗山八路財神廟最受注目的莫過於懸掛在橫樑上的「發財大砲」，每隔半小時至一小時便會舉行一次發放儀式，廟方會將現金、金蛋、金元寶裝入大砲中，升至高空中炸開，這時紅包與喜氣小物從天而降，民眾往往顧不得形象，紛紛高舉雙手甚至「全副武裝」搶接，期盼能搶到好彩頭，旺整年。

▲廟方今年準備了千枚開運金幣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

春節期間除了搶發財大砲活動，廟方也準備了多項傳統與互動儀式供民眾參與，例如：發財擂台：提供免費擲爻活動，增加參拜樂趣，也有補財庫、點招財燈與光明燈等服務，現場還備有發財金紅包與紅蛋，讓信眾「吃紅吃好運」。

廟方表示，今年還特別準備了千枚開運金幣，只要補財庫的民眾就有機會獲得，希望藉由金幣轉動財運，讓來年發大財。