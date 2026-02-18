　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美籍留學生掉手機被送派出所　友人剛好打來...警全程英文溝通

▲▼糊塗美籍留學生郊遊掉手機，被撿到派出所，正巧朋友來電，警員「英文」溝通聯繫失主。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲美籍留學生遺失手機被撿到派出所，正巧朋友來電，警員用英文溝通聯繫失主。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市派出所警員在日前值班時，收到民眾撿拾到的一支手機，表示在共享單車租借站拾獲，沒有辦法得知失主身分，警員立刻檢視手機相關資訊，發現桌布沒有個人資料，僅能看出應該是外籍人士所有，立刻調閱監視器追查，途中失主朋友來電確認為美國籍留學生所有，立刻通知到派出所領取。

警員盧立承、李春霖在值班台值班時，一名熱心民眾持手機走進派出所，表示在共享單車租借站拾獲這台手機，兩名警員也立刻察看手機是否有其他蛛絲馬跡可以聯繫上失主。

但因手機有上鎖，且桌面上沒有顯示個人聯繫方式等資料，透過待機畫面確認是外籍人士所有，所以先行調閱監視器追查手失主身分，追查過程中，正巧碰到失主的朋友來電，經過溝通後確認手機為一名20歲的李姓美國籍留學生所有。

該名美國籍留學生的朋友也立刻以其他聯繫方式告知該名留學生，手機就在北市的派出所，留學生也立刻前往領取，當場告知警員自己在台大外文系念書，因為外出郊遊不慎遺失，正愁找不到，非常感謝警方順利協助、幫忙。

警方呼籲，民眾外出時務必隨時注意自身財物是否有妥善收納，搭乘運輸工具上下車前，也應注意隨身物品是否有遺落，民眾如有遺失物品可撥打110，或就近向警察機關尋求協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出
賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：拿起部分頭蓋骨減壓「仍陷於危險」
小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」　媳：我媽也在等女兒
初二大樂透加碼！命理師點名「6生肖」偏財最旺　幸運數字一次看
大年初二不能洗衣服？　回娘家避開15禁忌：別睡午覺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奪命車禍！騎士撞左轉廂型車「肉身撞柱亡」　駕駛賠530萬獲緩刑

美籍留學生掉手機被送派出所　友人剛好打來...警全程英文溝通

台中男與12歲女網友滾床單下場慘了　法官判決出爐

愛妻逝後人夫驚覺「綠帽戴了11年」！　女兒叫小王爸爸

快訊／國3南下車禍　龍潭「紅爆」回堵6公里

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

快訊／蘆洲暗夜大火狂噴黑煙　三重人都聞到臭味

五股民宅大年初一火警！陽台起火消防員緊急灌救

快訊／國道晚間重大車禍！5車連環撞「疊羅漢」

提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭縣府查水錶？

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

奪命車禍！騎士撞左轉廂型車「肉身撞柱亡」　駕駛賠530萬獲緩刑

美籍留學生掉手機被送派出所　友人剛好打來...警全程英文溝通

台中男與12歲女網友滾床單下場慘了　法官判決出爐

愛妻逝後人夫驚覺「綠帽戴了11年」！　女兒叫小王爸爸

快訊／國3南下車禍　龍潭「紅爆」回堵6公里

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

快訊／蘆洲暗夜大火狂噴黑煙　三重人都聞到臭味

五股民宅大年初一火警！陽台起火消防員緊急灌救

快訊／國道晚間重大車禍！5車連環撞「疊羅漢」

提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭縣府查水錶？

奪命車禍！騎士撞左轉廂型車「肉身撞柱亡」　駕駛賠530萬獲緩刑

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：部分頭蓋骨拿起減壓　還陷於危險

大陸年輕人春節做自己「不演了」！　反向過年、逃離表演性消費…

美籍留學生掉手機被送派出所　友人剛好打來...警全程英文溝通

卸球衣變「生活小白」　詹詠然自嘲LKK菜鳥、想搭公車探索台北

台中男與12歲女網友滾床單下場慘了　法官判決出爐

初二財氣開始轉動！12生肖必拜年提醒　溫柔型長輩是屬馬屬蛇的貴人

台灣燈會小提燈3/3起開放領取　組裝教學一次看

「藥師少女、我獨自升級」領軍！回顧2025冬番人氣動畫

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

社會熱門新聞

即／國道重大車禍！5車連環撞

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

即／蘆洲暗夜大火　三重人都聞到臭味

快訊／國3南下車禍　龍潭「紅爆」回堵6公里

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

考進國安局遭退訓！台大高材生「揭情報員個資」

死囚自稱「戒菸捐款可教化」　求再審遭駁回

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

五股民宅火警　陽台雜物起火

綠帽男等不到300萬遮羞費　姦夫賤招藏錢

台南國道連環撞女駕駛慘死　肇事運將判1年6月

愛妻逝後人夫驚覺「綠帽戴了11年」！　女兒叫小王爸爸

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年

更多熱門

相關新聞

考生學測未帶證件「打手機給家人」　大考中心決議扣4級分

考生學測未帶證件「打手機給家人」　大考中心決議扣4級分

大考中心考委會今（10日）審議學測違規狀況。一名考生遺失身分證並用無照片的健保卡，在英文科考試時被發現未攜帶有效證件，走出教室外竟從口袋中拿出手機欲撥打給家人，遭到監試人員制止，該節被扣4級分。儘管後來考生拿出證件遺失報案證明，另因國綜、國寫這兩科未攜帶有效證件應試，上述三科累計被扣6級分。

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max 回家一拆是兩塊磁磚

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max 回家一拆是兩塊磁磚

經典賽開打　辜仲諒聲請解禁赴東京獲准

經典賽開打　辜仲諒聲請解禁赴東京獲准

好市多加油站「1奇葩景象」　會員急喊：車主快回來

好市多加油站「1奇葩景象」　會員急喊：車主快回來

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

關鍵字：

美籍留學生手機遺失物

讀者迴響

熱門新聞

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

2026財運爆發三大星座！

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

大樂透1億元頭獎一注獨得！獎落高雄

死後世界？她驚見「大螢幕播放一生」

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面