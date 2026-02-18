美籍留學生掉手機被送派出所　友人剛好打來...警全程英文溝通

▲美籍留學生遺失手機被撿到派出所，正巧朋友來電，警員用英文溝通聯繫失主。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市派出所警員在日前值班時，收到民眾撿拾到的一支手機，表示在共享單車租借站拾獲，沒有辦法得知失主身分，警員立刻檢視手機相關資訊，發現桌布沒有個人資料，僅能看出應該是外籍人士所有，立刻調閱監視器追查，途中失主朋友來電確認為美國籍留學生所有，立刻通知到派出所領取。

警員盧立承、李春霖在值班台值班時，一名熱心民眾持手機走進派出所，表示在共享單車租借站拾獲這台手機，兩名警員也立刻察看手機是否有其他蛛絲馬跡可以聯繫上失主。

但因手機有上鎖，且桌面上沒有顯示個人聯繫方式等資料，透過待機畫面確認是外籍人士所有，所以先行調閱監視器追查手失主身分，追查過程中，正巧碰到失主的朋友來電，經過溝通後確認手機為一名20歲的李姓美國籍留學生所有。

該名美國籍留學生的朋友也立刻以其他聯繫方式告知該名留學生，手機就在北市的派出所，留學生也立刻前往領取，當場告知警員自己在台大外文系念書，因為外出郊遊不慎遺失，正愁找不到，非常感謝警方順利協助、幫忙。

警方呼籲，民眾外出時務必隨時注意自身財物是否有妥善收納，搭乘運輸工具上下車前，也應注意隨身物品是否有遺落，民眾如有遺失物品可撥打110，或就近向警察機關尋求協助。