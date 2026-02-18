　
港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

▲▼台灣港務公司董事長周永暉。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣港務公司董事長周永暉。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

去年國際郵輪來台567艘次、旅客115.67萬人次，已達疫情前水準，台灣港務公司董事長周永暉接受《ETtoday新聞雲》專訪，除了樂觀看待今年郵輪來台停靠量，他認為，「Fly-Cruise」將成為趨勢，盼串聯陸海空推動旅遊新模式。

周永暉認為，Fly-Cruise（結合飛機及郵輪的旅遊模式）為未來旅遊新趨勢，這類客群又分為高端團及一般旅遊團，前者重視客製化，對時間價值敏感度高，後者則是需要更多優惠，港務公司預計4月前往邁阿密國際郵輪展（Seatrade Cruise Global），參考國外營運策略。

Fly-Cruise首重交通接駁方便性，他表示，空港與海港的合作需要仰賴地方政府幫忙，未來「從基隆港進、高雄小港機場出」或「從高雄港進、松山機場出」都是潛在市場，中間再仰賴台鐵及高鐵串聯，旅行社可發展涵蓋台灣陸海空的行程。

為推廣郵輪觀光，港務公司今年元旦起成立郵輪推廣科，周永暉表示，基隆分公司預計今年第2季成立郵輪發展處，轄下有「研訓行銷科」及「場站運營科」，希望深化郵輪推廣業務，其中包括參與國際郵輪展、B2B的航商推介踩線、打造具國際品牌的郵輪論壇；而高雄分公司則將在2028年跟進成立。

談到台日航線市場，他指出，目前最需要克服的是匯率差的問題，針對日本市場的郵輪策略有2項，第一是讓日本國內旅遊延伸到台灣，第二是新的旅遊布局，像是日本旅客很喜歡米其林、十大溫泉美食、花火節或音樂會等主題性活動及品牌，港務公司也持續爭取迪士尼郵輪來台。

他也說，近年發現，德國旅客非常喜歡搭郵輪來台灣騎自行車，從基隆港騎到忠烈祠或九份，但基隆容易下雨，未來也希望跟台鐵合作，讓旅客抵達台灣後，能前往中南部停留。

此外，高雄港旅運中心2023年啟用，成為高雄港新地標，周永暉認為，旅運中心周邊缺乏觀光連續性，每逢郵輪停靠就有3千至5千人進出，有潛力打造客運觀光旅遊帶，希望串聯西子灣、駁二特區讓發展更細緻化。

周永暉也說，高雄港旅運中心除了規劃打造夜間燈光秀、啟動招商，今年下半年也將舉辦首場馬拉松活動，從1號碼頭跑到23號碼頭，全程約21公里，未來每年舉辦，成為常態性品牌活動。

