社會 社會焦點 保障人權

誤認是郊遊！台中「谷關七雄」1年救32次　消防局曝：7成5山難都在這

▲▼台中全年有60件山域救援，其中谷關七雄竟佔了32件，顯見中級山藏有高風險。（圖／台中消防局提供，下同）

▲▼台中全年有60件山域救援，其中谷關七雄竟佔了32件，顯見中級山藏有高風險。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局114年山域事故救援統計，全年救援案件60件，其中45件發生在海拔2500公尺以下之「中級山」地區，佔比7成5；進一步分析發現，和平區「谷關七雄」就佔了32件，顯示中級山域潛藏高度風險。

消防局指出，部分登山者誤將中級山視為「健行或郊遊路線」，因此多數人未事先下載離線地圖、未攜帶頭燈等照明設備、錯估單日往返時間以及未評估體能極限等情形，致使天黑後迷途、失聯或因體力不支而受傷。

▲▼台中全年有60件山域救援，其中谷關七雄竟佔了32件，顯見中級山藏有高風險。（圖／台中消防局提供，下同）

為此，消防局宣導「登山安全三原則」，第一，登山前應詳實規劃路線、撤退點與時間控管，避免獨攀及夜間登山等高風險行為，並隨時留意氣象變化。應備妥足夠飲用水、糧食、頭燈、雨具及保暖衣物等基本裝備，並將登山計畫告知親友，善用登山報到或定位 App，以利必要時聯繫與搜尋。

第二，登山過程持續評估自身體力與身體狀況，出現不適即應果斷撤退，「時間到就回頭，不勉強、不逞強」。行走時應遵循主步道，不偏離既定路線，隊伍行進保持完整，不落單、不任意更改行程。

▲▼台中全年有60件山域救援，其中谷關七雄竟佔了32件，顯見中級山藏有高風險。（圖／台中消防局提供，下同）

第三，若不幸發生事故應保持冷靜、原地待援，切勿慌亂下切或自行移動，以免擴大風險，同時可撥打119或透過通訊軟體求救，清楚提供所在座標與現場狀況，並注意保暖、防雨並儲存體力，必要時以哨音示警，效果優於單純喊叫。

消防局強調，善用科技工具是提升獲救成功率的關鍵，登山者應熟悉離線地圖、行程軌跡紀錄及定位通訊設備（如inReach）的操作方式，精準座標可大幅縮短搜救時間，降低搜救風險。

消防局再次呼籲，山一直都在，但救援資源有限，請市民朋友登山前務必做好萬全準備，讓每一次親近山林，都能安全平安返家。

▲▼台中全年有60件山域救援，其中谷關七雄竟佔了32件，顯見中級山藏有高風險。（圖／台中消防局提供，下同）

02/16 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／宮廟主委突嘔吐　噴濺賴清德一身
山本由伸挨轟！韓國金慧成敲出全壘打
快訊／YouTube爆災情　一片白無法看
不當高薪奴隸！華裔正妹放棄工程師　「午休創業」年賺4700萬
五張財神爺掉下來！50歲男見吉兆　刮中1200萬
阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

誤認是郊遊！台中「谷關七雄」1年救32次　消防局曝：7成5山難都在這

基隆搜救犬隊獲醫療後盾　產官民合作提升救災戰力

基隆搜救犬隊獲醫療後盾　產官民合作提升救災戰力

為強化搜救犬醫療照護體系，基隆市政府今（12日）與台灣工作犬發展協會及動物醫院簽署合作備忘錄（MOU），並頒發醫療顧問聘書。市長謝國樑表示，搜救犬是救災行動中的關鍵夥伴，透過產官民合作建立制度化醫療支援機制，將全面提升平時健康管理與災時緊急救護能量，確保搜救戰力穩定。

即／前台南消防局長李明峯、女密友移審裁定續押

即／前台南消防局長李明峯、女密友移審裁定續押

即／鹿港清潔隊失火　深夜烈焰沖天　

即／鹿港清潔隊失火　深夜烈焰沖天　

二林體感溫度僅1℃　彰化48hr內7人心跳驟停

二林體感溫度僅1℃　彰化48hr內7人心跳驟停

團圓平安好過節　消防局曝用火用電安全6要點

團圓平安好過節　消防局曝用火用電安全6要點

關鍵字：

標籤:台中山域山域救援谷關七雄登山安全消防局

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

2026財運爆發三大星座！

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

死後世界？她驚見「大螢幕播放一生」

鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

