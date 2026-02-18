誤認是郊遊！台中「谷關七雄」1年救32次　消防局曝：7成5山難都在這

▲▼台中全年有60件山域救援，其中谷關七雄竟佔了32件，顯見中級山藏有高風險。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局114年山域事故救援統計，全年救援案件60件，其中45件發生在海拔2500公尺以下之「中級山」地區，佔比7成5；進一步分析發現，和平區「谷關七雄」就佔了32件，顯示中級山域潛藏高度風險。

消防局指出，部分登山者誤將中級山視為「健行或郊遊路線」，因此多數人未事先下載離線地圖、未攜帶頭燈等照明設備、錯估單日往返時間以及未評估體能極限等情形，致使天黑後迷途、失聯或因體力不支而受傷。

為此，消防局宣導「登山安全三原則」，第一，登山前應詳實規劃路線、撤退點與時間控管，避免獨攀及夜間登山等高風險行為，並隨時留意氣象變化。應備妥足夠飲用水、糧食、頭燈、雨具及保暖衣物等基本裝備，並將登山計畫告知親友，善用登山報到或定位 App，以利必要時聯繫與搜尋。

第二，登山過程持續評估自身體力與身體狀況，出現不適即應果斷撤退，「時間到就回頭，不勉強、不逞強」。行走時應遵循主步道，不偏離既定路線，隊伍行進保持完整，不落單、不任意更改行程。

第三，若不幸發生事故應保持冷靜、原地待援，切勿慌亂下切或自行移動，以免擴大風險，同時可撥打119或透過通訊軟體求救，清楚提供所在座標與現場狀況，並注意保暖、防雨並儲存體力，必要時以哨音示警，效果優於單純喊叫。

消防局強調，善用科技工具是提升獲救成功率的關鍵，登山者應熟悉離線地圖、行程軌跡紀錄及定位通訊設備（如inReach）的操作方式，精準座標可大幅縮短搜救時間，降低搜救風險。

消防局再次呼籲，山一直都在，但救援資源有限，請市民朋友登山前務必做好萬全準備，讓每一次親近山林，都能安全平安返家。