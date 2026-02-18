　
生活

港務公司成立AI及永續委員會　邀施振榮、張嘉淵任智囊團

▲▼台灣港務公司董事長周永暉。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣港務公司董事長周永暉。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣港務公司去年營收創下新高，新任董事長周永暉上任4個月接受《ETtoday新聞雲》專訪透露，港務公司將以「永續發展」與「數位轉型」為核心，並延攬宏碁創辦人施振榮、廣達技術長張嘉淵等科技巨擘組成智囊團，力拚台灣港口升級。

周永暉現年66歲，為國立交通大學交通運輸研究所博士，曾任交通部觀光署署長、台灣鐵路管理局局長、鐵路改建工程局局長及中華顧問工程司董事長等職務，也曾擔任港務公司董事，深耕交通領域超過40年，去年10月13日接任台灣港務公司董事長。

周永暉表示，過去在建設、台鐵及觀光領域積累的工程與管理經驗，讓他能無縫接軌港務體系，儘管郵輪與貨櫃業務具專業性，但在交通部體系下的運輸邏輯相通，在經營策略上掌握永續及數位轉型等原則，盼能有更好發展。

去年全球經濟衝擊，港務公司營收仍達235億元，創下歷史新高，貨櫃量也達1,351萬TEU，談到未來一年首重目標，周永暉表示，在既有海運政策發展下，最大挑戰就是智慧港埠及綠色港口轉型。此外，他以過去觀光背景，盼提升郵輪業務的質與量。

在經營策略上，周永暉指出，港務公司今年分別成立AI委員會及永續委員會，希望藉助專家學者力量，邀請宏碁集團創辦人施振榮、中華航運學會理事長呂錦山、陽明交通大學運輸與物流管理學系退休教授黃承傳、高雄科技大學海洋商務學院院長戴輝煌、ABAC數位委員會台灣召集人、廣達技術長張嘉淵、交通部運輸研究所所長黃新薰等人擔任智囊團。

在全球供應鏈重組趨勢下，對於台灣港口如何強化與東南亞及歐美航線的連結，周永暉指出，台灣港口需依地理優勢進行多元經營，如基隆港對接日韓，高雄港則深耕東南亞。此外，去年受關稅議題影響，加上這幾年產業結構改變，轉口貨櫃也是未來重點，目前高雄港第5至7貨櫃中心都在逐步建構，未來審慎樂觀。

他表示，上任後已拜會長榮、陽明及萬海董座，目前港務公司有港務商情雲及戰情雲2大系統，前者主要用於掌握航商及全球經濟變化，後者則是更新港口資訊、因應颱風等特殊海象變化，作業流程也朝向自動化、智慧化及即時化，盼讓港口營運更有效率。

在硬體方面，周永暉指出，除了北部的基隆、台北雙港持續發展，蘇澳港轉型也希望以專案方式，與花蓮港策略聯盟；台中港則可深化離岸風電，其相鄰濕地及台中三井Outlet，未來發展可期；高雄港最重要則是質量提升；安平港也希望結合過去亞果遊艇的基礎，提升港口經濟。

02/16 全台詐欺最新數據

港務公司成立AI及永續委員會　邀施振榮、張嘉淵任智囊團

港務公司成立AI及永續委員會　邀施振榮、張嘉淵任智囊團

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

去年國際郵輪來台567艘次、旅客115.67萬人次，已達疫情前水準，台灣港務公司董事長周永暉接受《ETtoday》專訪，除了樂觀看待今年郵輪來台停靠量，他認為，「Fly-Cruise」將成為趨勢，盼串聯陸海空推動旅遊新模式。

港務公司擴大招募「正取141名」　起薪最高5.8萬起

港務公司擴大招募「正取141名」　起薪最高5.8萬起

「名人千禧號」11月來台掛靠　花蓮港迎地震後首艘大型郵輪

「名人千禧號」11月來台掛靠　花蓮港迎地震後首艘大型郵輪

一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

演唱經濟搬到海上　高雄祭補助強攻

演唱經濟搬到海上　高雄祭補助強攻

台灣港務公司周永暉郵輪

