不只美食！日本網紅走訪台中文化景點迎新年

▲▼日本人氣網紅Rena（中）走訪台中，深度體驗美食與城市魅力。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

長達9天的年節，大家有何旅遊規劃？來自日本、長期分享台灣旅遊與生活日常的人氣網紅Rena年前造訪台中，展開一趟結合美食、文化與城市景點的特色體驗行程，透過鏡頭向日本及海外粉絲介紹台中的獨特魅力，也邀請大家在過年期間走訪台中，感受這座城市的溫度與美味。

此次台中之行，Rena從台中西區出發，走進米其林指南推薦的「馨苑小料理」，品嚐以台灣在地食材入菜的精緻台菜，透過細膩料理認識台灣飲食文化的深厚底蘊；同時也造訪深受外國旅客喜愛的「茶湯會」，體驗台灣代表性的珍珠奶茶文化，感受一杯手搖飲背後的日常魅力。

在美食體驗之外，Rena也參與「陳允寶全」太陽餅 DIY體驗，從製作過程了解台中經典伴手禮的歷史故事也走訪了台中國家歌劇院與全新開幕的台中綠美圖，感受台中在文化建築與城市美學上的發展成果，還有彩虹眷村、審計新村等人氣景點，體驗台中融合歷史與創意的城市樣貌。

行程中不可或缺的，還有台中豐富多元的小吃文化。Rena特別走訪「波奇波奇」、「大茗勤美模範店」，以及熱鬧的逢甲夜市，從街頭小食到特色飲品，完整體驗台中最具代表性的日常風景。其中，位於勤美商圈的大茗，以其獨特風味與職人精神，成為外國旅客探索台中飲品文化的熱門選擇。

住宿部分，Rena選擇入住「台中商旅」，以交通便利、鄰近市區景點的優勢，規劃2天1夜的輕旅行路線，無論是前往美食餐廳、文化場館或商圈景點都相當方便，成為外國旅客探索台中的理想住宿選擇。

透過這趟台中之旅，Rena以外國旅客的視角分享台中的美食、文化與城市魅力，展現台中不僅好吃、好逛，也非常適合安排短天數深度旅遊。隨著新年到來，台中誠摯邀請國內外旅客走進這座充滿活力的城市，用一趟旅行，為新的一年開啟美好的開始。