紅包袋先別丟！「這4招」讓好運延續一整年

▲原PO發文問大家覺得若包3600元的紅包給幼稚園老師當作答謝妥當嗎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲善用紅包袋，可以讓好運延續一整年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃稜涵／綜合報導

不少人過年收到紅包後，第一時間就是把錢拿出來使用，紅包袋隨手就丟，但其實在民俗觀念中，紅包袋不只是包錢的工具，還被視為承載祝福與好運的象徵，命理網站「旺好運」指出，善用紅包袋，不僅有助於延續年節喜氣，還被認為能為新的一年帶來財運與平安，並分享4種常見的招財做法，讓好運延續一整年。

1. 紅包放在枕邊，象徵平安守護

過年時長輩包給孩子的紅包，大家常叫它「壓歲錢」，代表的是祝福孩子平安長大、遠離不好的事情。早期不少父母會把紅包放在孩子的枕頭下，希望孩子睡得安穩、不受驚嚇，也替新的一年討個平安好兆頭。這個做法一路流傳到現在，除了象徵守護與安心，也被認為能把過年的好運悄悄留在身邊。

2. 紅包袋別急著丟，留住年節好運

拿到紅包後，除了錢之外，紅包袋本身也被視為祝福的載體，不妨先將紅包袋保留下來，至少留到春節結束，甚至元宵節過後再處理，象徵把年節的好運延續久一點，也讓財氣跟著停留。

3.168元隨身帶，討個一路發的好彩頭

不少人熟悉「168」代表「一路發」，因此有民俗做法會在紅包袋中放入168元，隨身攜帶或放在包包中，象徵全年財運順暢。這樣的方式不僅寓意吉祥，也成為提醒自己保持正向心態的小巧思。

4.10個10元硬幣，象徵事事圓滿

若希望財運走得穩定，也有人選擇在紅包袋中放入10枚10元硬幣，取其「十全十美」的象徵意涵，代表收支平衡、運勢平穩。每次看到紅包袋，也能提醒自己以輕鬆心態迎接新一年。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

大年初二回娘家，是闔家歡慶的「迎婿日」。清水孟國際塔羅小孟老師提醒，這天從洗衣服、打掃到紅包金額、返家時辰到日常生活，共有15項關鍵禁忌。若不慎觸犯，恐會分走娘家財氣或讓財運下滑。快了解這些民俗避雷指南，助您避開厄運、守住整年福氣，過個順遂如意的平安年！

