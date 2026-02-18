檢察官累了嗎？案件重複起訴　檢察總長提非常上訴救濟成功

▲最高檢察署檢察總長提出非常上訴，成功撤銷重行起訴的案件。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

看守所內的吳姓收容人，2024年6月間對其他收容人猥褻，案經新北地檢署提起公訴後，新北地院判刑8月定讞。結果新北地檢署又重行起訴，新北地院也未注意，再度判刑7月定讞。檢察總長邢泰釗提出非常上訴，最高法院審理後，改判後案不受理確定，以免收容人蒙冤刑期增加。

吳男於2024年6月10日凌晨，趁著同舍房的收容人吃了安眠藥入睡後，竟藉機猥褻得逞。同舍房的其他收容人看不下去，第二天告知被害人提告。新北地檢署偵辦後，向所方調閱監視器畫面，證實吳男確實猥褻，因此於2024年8月間提起公訴，案經新北地院審理後，2025年4月間判處吳男有期徒刑8月。全案於2025年6月間因吳男與檢方均未上訴而定讞。

但新北地檢署檢察官不察，竟在2024年11月間，針對吳男的相同犯行再度提出公訴，並以被告認罪為由，向法院聲請簡式審判，亦即可由獨任法官、不須開庭即可判刑結案。新北地院獨任法官也在2025年5月間，再度判處吳男有期徒刑7月。檢辯雙方均未上訴，本案也於7月間定讞。

吳男同一案件竟遭檢方2次起訴、法院2次判刑，刑期無端增加，因此向最高檢察署聲請非常上訴。檢察總長邢泰釗也因此提出非常上訴，請求最高法院針對後案改判。最高法院審理後，發現本案確實為同一案件重行起訴，因此改判後案不受理確定，讓吳男免去刑期增加的冤屈。

根據我國《刑事訴訟法》第441條規定：「判決確定後，發見該案件之審判係違背法令者，最高檢察署檢察總長得向最高法院提起非常上訴。」 法律教科書上也撰寫，非常上訴的目的：一、糾正確定判決的違法。二、統一法律見解。三、保障人權與公益。本案剛好為非常上訴適當案例。