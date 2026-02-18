　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢察官累了嗎？案件重複起訴　檢察總長提非常上訴救濟成功

▲▼最高檢察署外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲最高檢察署檢察總長提出非常上訴，成功撤銷重行起訴的案件。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

看守所內的吳姓收容人，2024年6月間對其他收容人猥褻，案經新北地檢署提起公訴後，新北地院判刑8月定讞。結果新北地檢署又重行起訴，新北地院也未注意，再度判刑7月定讞。檢察總長邢泰釗提出非常上訴，最高法院審理後，改判後案不受理確定，以免收容人蒙冤刑期增加。

吳男於2024年6月10日凌晨，趁著同舍房的收容人吃了安眠藥入睡後，竟藉機猥褻得逞。同舍房的其他收容人看不下去，第二天告知被害人提告。新北地檢署偵辦後，向所方調閱監視器畫面，證實吳男確實猥褻，因此於2024年8月間提起公訴，案經新北地院審理後，2025年4月間判處吳男有期徒刑8月。全案於2025年6月間因吳男與檢方均未上訴而定讞。

但新北地檢署檢察官不察，竟在2024年11月間，針對吳男的相同犯行再度提出公訴，並以被告認罪為由，向法院聲請簡式審判，亦即可由獨任法官、不須開庭即可判刑結案。新北地院獨任法官也在2025年5月間，再度判處吳男有期徒刑7月。檢辯雙方均未上訴，本案也於7月間定讞。

吳男同一案件竟遭檢方2次起訴、法院2次判刑，刑期無端增加，因此向最高檢察署聲請非常上訴。檢察總長邢泰釗也因此提出非常上訴，請求最高法院針對後案改判。最高法院審理後，發現本案確實為同一案件重行起訴，因此改判後案不受理確定，讓吳男免去刑期增加的冤屈。

根據我國《刑事訴訟法》第441條規定：「判決確定後，發見該案件之審判係違背法令者，最高檢察署檢察總長得向最高法院提起非常上訴。」 法律教科書上也撰寫，非常上訴的目的：一、糾正確定判決的違法。二、統一法律見解。三、保障人權與公益。本案剛好為非常上訴適當案例。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動
除夕夜4歲女兒遭趕下車　丟包4線大馬路
湯米李瓊斯34歲愛女陳屍飯店　死因曝光
快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者
專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士
37歲女遭拖下車！被抓髮壓地　下體踼裂爆血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

借貸糾紛砸車窗害自撞！桃警執法無假期...3嫌3小時全落網

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

檢察官累了嗎？案件重複起訴　檢察總長提非常上訴救濟成功

導演轉職創作總監打造AI虛擬歌手　首發賀歲歌收益捐動保協會

37歲女慘被抓髮壓地！下體遭踼裂爆血...疑人肉佔停車位起禍端

「新北要蛋嗎」毒販社群上大膽PO文賣喪屍煙彈　警扮買家逮人

離婚媽氣前夫擺爛想替小孩改從母姓　法官：無急迫性

重案回顧／凃明誠、曹瑞傑追失竊車！林信吾埋伏「55刀活活砍死」

鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

借貸糾紛砸車窗害自撞！桃警執法無假期...3嫌3小時全落網

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

檢察官累了嗎？案件重複起訴　檢察總長提非常上訴救濟成功

導演轉職創作總監打造AI虛擬歌手　首發賀歲歌收益捐動保協會

37歲女慘被抓髮壓地！下體遭踼裂爆血...疑人肉佔停車位起禍端

「新北要蛋嗎」毒販社群上大膽PO文賣喪屍煙彈　警扮買家逮人

離婚媽氣前夫擺爛想替小孩改從母姓　法官：無急迫性

重案回顧／凃明誠、曹瑞傑追失竊車！林信吾埋伏「55刀活活砍死」

鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習「又不是嫁他全家」

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

借貸糾紛砸車窗害自撞！桃警執法無假期...3嫌3小時全落網

不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

不回頭看紅襪爭議！德弗斯春訓表態專注巨人　2026目標30轟

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

宜蘭散瞳驗光揪出隱藏近視　陽交附醫檢出率翻倍守護幼童視力

【拜託別再啃了QQ】小狗們集體啃柱子 老闆快哭出來

社會熱門新聞

即／國道重大車禍！5車連環撞

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

愛妻逝後人夫驚覺「綠帽戴了11年」！　女兒叫小王爸爸

即／蘆洲暗夜大火　三重人都聞到臭味

綠帽男等不到300萬遮羞費　姦夫賤招藏錢

快訊／國3南下車禍　龍潭「紅爆」回堵6公里

考進國安局遭退訓！台大高材生「揭情報員個資」

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

死囚自稱「戒菸捐款可教化」　求再審遭駁回

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

誤認是郊遊！台中「谷關七雄」1年救32次

更多熱門

相關新聞

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

有律師指控，士林地檢署檢察官在偵辦2名警員被指控違反《貪污治罪條例》案件時，竟在庭訊時稱「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」，事件引發社會關注。對此，高檢署13日晚間表示，經勘驗開庭錄音光碟，承辦檢察官並未說出此言論。

《陽光女子合唱團》電影包場北區首映會

《陽光女子合唱團》電影包場北區首映會

吳明達遭槍擊案　槍手判刑11年定讞

吳明達遭槍擊案　槍手判刑11年定讞

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

關鍵字：

法律人權非常上訴檢察官檢察總長最高檢察署救濟不受理

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

2026財運爆發三大星座！

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面