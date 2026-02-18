地下黑科技曝光！高雄氣爆經驗建「管線資料庫」　落實智慧防災

總統賴清德18日中午前往高雄岡山壽天宮參拜天上聖母，一開場致詞時，稱呼高雄市長陳其邁為「我們高雄市的老大」，引發現場掌聲，隨後他在談話中多次肯定陳其邁五年來帶領市府團隊推動市政建設的成果，也特別提及高雄市議會的大力支持，強調中央、地方與議會攜手合作，是高雄成功轉型的重要力量。