地方 地方焦點

地下黑科技曝光！高雄氣爆經驗建「管線資料庫」　落實智慧防災

▲高雄地下「管線資料庫」防誤挖，落實智慧防災。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府在全市52家管線機構、38個行政區的龐大地下管線環境下，仍展現卓越管理成果，更在去年7月獲內政部國土管理署「113年度公共設施管線資料庫管理供應系統」優等獎肯定。同時接受114年度輔導查核也再度通過審查，評鑑委員肯定市府落實管線圖資更新、推動3D圖資與防災加值應用，有效提升市民安全保障。

高雄市幅員廣大、產業型態多元，地下管線除民生水電外，更涵蓋油料、石化等高風險設施，錯綜複雜。若施工時誤挖管線，可能造成停電、漏水甚至危害公共安全。

▲▼高雄地下也很猛！「管線資料庫」防誤挖，落實智慧防災。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府持續推動管線資料庫精進作業，包括3D地下管線建置、施工即時監控、挖管助理 APP、挖管人員管理與獎懲制度、建案聯合挖掘機制等創新措施，均獲中央高度肯定。

挖管中心則補充，因應資安強化與人工智慧技術快速發展，工務局正啟動使用逾20年的「高雄市公共設施管線資料庫暨管理系統」全面改版作業，目標是落實智慧防災、減少道路重複挖掘、提升品質管制，並打造安全、智慧的城市治理環境。

賴清德讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

總統賴清德18日中午前往高雄岡山壽天宮參拜天上聖母，一開場致詞時，稱呼高雄市長陳其邁為「我們高雄市的老大」，引發現場掌聲，隨後他在談話中多次肯定陳其邁五年來帶領市府團隊推動市政建設的成果，也特別提及高雄市議會的大力支持，強調中央、地方與議會攜手合作，是高雄成功轉型的重要力量。

財神爺集體來送錢！　50歲高雄男見吉兆刮中頭獎1200萬

「台版九龍城寨」陷火海　弱勢住戶恐無家可歸

恐怖男預告團圓飯後殺人　闖前女友家砍人

