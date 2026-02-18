　
地方 地方焦點

喝咖啡吃甜食「胃酸噴發咳不停」　別讓火燒心毀生活！醫教養胃法

▲▼胃食道逆流不能碰的食物。（圖／Unsplash）

▲喝咖啡、吃甜食容易導致胃食道逆流。（圖／Unsplash）

記者許宥孺／高雄報導

胃食道逆流已成爲文明病之一，最典型的就是俗稱的「火燒心」，常見於飯後平躺，造成胃酸逆流進入食道或咽喉引起的不適感。中醫師建議，有此類困擾患者，除了透過藥物治療外，應注意少量多餐，忌高脂、辛辣、甜食，且避免飯後平躺，改善日常習慣讓胃和生活都能好過一點。

▲東霖馬光中醫診所中醫師陳慧聞。（圖／馬光中醫提供）

▲東霖馬光中醫診所中醫師陳慧聞。（圖／馬光中醫提供）

東霖馬光中醫診所中醫師陳慧聞分享，一名高先生是剛進職場的菜鳥，每天要趕進度繳交計劃書，壓力大，三餐不定時，早上常喝咖啡提神，中午常隨手開一包餅乾充飢，下班後又與同事小酌。最近這陣子他發現飯後胸口灼熱、喉嚨有酸感，甚至夜間躺下時會感到噁心、咳嗽不止，因此前來門診求助。

胃食道逆流發生原因

陳慧聞指出，胃食道逆流是常見的疾病，意指胃酸或食物逆流進入食道或咽喉，胃酸跑進食道，引起灼熱、胸悶與喉嚨異物感等不適。流行病學研究顯示，台灣的盛行率約為6-10%，且隨飲食西化、肥胖與壓力增加而持續上升。

發生原因可分為兩大類：
1. 胃內食物逆流傾向增加：暴飲暴食、肥胖、懷孕或餐後平臥都會提高腹內壓，使胃酸更容易湧上食道。
2. 抗逆流機制失去正常功能：食道括約肌鬆弛或功能異常，導致胃酸無法被阻擋。

常見症狀包括：飯後胸口灼熱、打嗝、脹氣、聲音沙啞、長期咳嗽或喉嚨異物感等；若出現體重異常減輕、吞嚥困難或解黑便等警訊，則需進一步檢查，以排除消化道出血、腫瘤或其他疾病。

日常改善與自我保養

陳慧聞表示，胃食道逆流非常常見，但若未即時治療，長期胃酸刺激可能會導致食道潰瘍或癌前病變。患者可透過西醫藥物控制、中醫辨證調理與良好生活習慣並行，大多數患者都能恢復正常生活。少一杯咖啡、少一份甜食，多一分舒適，能讓胃與生活都輕鬆一點。

1. 飲食調整：
採少量多餐、細嚼慢嚥原則，睡前3小時避免進食；減少高脂、辛辣、甜食、咖啡、碳酸飲料與酒精攝取。
餐後避免立即平躺，夜間可將床頭墊高約15-20公分，左側臥睡可減少胃酸上湧。

2. 穴道按摩：
● 足三里穴：健脾和胃、減輕脹氣。
● 合谷穴：緩解噁心感、減少反胃、幫助消化。
每日按壓 3–5 分鐘，可輔助改善胃部不適。

▲足三里穴。（圖／馬光中醫提供）

▲足三里穴。（圖／馬光中醫提供）

▲合谷穴。（圖／馬光中醫提供）

▲合谷穴。（圖／馬光中醫提供）

3. 生活與運動：
● 避免穿緊身衣物、束腰與皮帶過緊，以免讓腹內壓過高。
● 維持理想體重，過胖過瘦都會增加胃食道逆流的風險。
● 可練習腹式呼吸法：吸氣時鼓起下腹、吐氣時收腹，可增強橫膈膜肌肉力量、促進防止胃酸上湧。
● 規律運動如散步、瑜伽或太極，有助於減壓與促進消化功能。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

