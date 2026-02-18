2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來　沈浸式走進日本江戶風華

記者許宥孺／高雄報導

去年暑假在台北展出受到好評的《會動的浮世繪》，現已移展至高雄駁二藝術特區，展覽集結葛飾北齋、歌川國芳、歌川廣重、喜多川歌麿、東洲齋寫樂、歌川國貞等江戶至明治時期浮世繪大師的經典畫作，超過300件真跡與代表作品，是2026年不可錯過的展覽。

《會動的浮世繪》以數位影像重新轉譯日本經典藝術，讓浮世繪不再只是牆上的靜態作品，而是化為可被觀看、被包圍、被走進的江戶世界，自日本首展以來，巡迴東京、名古屋、米蘭、鹿兒島等地，累計吸引逾百萬人次參觀。高雄站將保留日本原汁原味，還融入在地策展創意與高雄港都意象，規模與內容全面升級。

展覽結合實體名畫展出與唯美炫目的CG動畫、投影映射技術，搭配濃濃東瀛風情的原創音樂，打造全方位沉浸式互動空間。觀眾不只是在「看畫」，而是親身「走進」浮世繪的世界，沈浸式穿梭於古江戶的街頭巷弄，感受武士英姿、遊女風華與名勝奇景，親歷一場視覺與感官的文化盛典。

７大展區亮點，帶領觀眾秒回江戶風情

展區一 魅力起源

本區將帶您走進浮世繪的誕生與發展，從江戶時代的市民文化到浮世繪大師的創作歷程，深入了解浮世繪如何塑造並反映了當時的日本社會與風貌。您將看到浮世繪如何突破傳統藝術框架，捕捉日常生活中的美與情感，並對後世產生深遠影響。

展區二 名勝風景-眺

名勝風景區帶您走進浮世繪大師的視野，沉浸於歌川廣重筆下的江戶風光與葛飾北齋《富士山三十六景》中的壯麗景色，感受日本名勝的藝術魅力。

展區三 花卉美人-麗

在這個華麗的空間中，欣賞自古以來備受喜愛的花卉與女性之美。盛開的花朵與浮世繪美人相映成輝，展現喜多川歌麿筆下細膩的姿態與情感，如喜悅、憤怒、悲傷與幸福。他的創新美人畫藝術，使女性的優雅與情感表現達到新的境界。

展區四 水之風景-瀧

探索葛飾北齋《各省瀑布巡遊》的壯麗水景，從柔美細緻的涓流到震撼人心的飛瀑，感受水流的力量與變化。透過深淺不一的藍色調，浮世繪大師巧妙展現水的厚度與動感，並呈現不同藝術家對水的獨特詮釋，帶來一場視覺與感官交織的「水之表現」。

展區五 江戶風情-藍

探索浮世繪中水的千姿百態——波浪、雨景、江海交融。透過沉浸式影像技術，重現浮世繪大師捕捉水瞬間變化的洞察力與筆觸。靛藍色調的夢幻空間中，觀眾將感受到水的力量與美感，以及日本藝術家一生追求的「水的表現」魅力。

展區六 江戶蹤跡-游

這裡匯聚珍貴的浮世繪真跡，多件經典作品讓您近距離欣賞江戶時代的藝術精髓。此外，展區還原江戶時代的遊樂設施，親身體驗當時的娛樂，在歡樂氛圍中感受浮世繪的趣味與魅力。

展區七 自然之韻-彩

本區將帶您領略浮世繪鳥花畫作中的自然之美，細膩描繪隨季節更替的生動景色。透過精緻的動畫技術，畫中的花卉、鳥類與自然景色栩栩如生，展現每一筆每一色的動感與韻律，更傳遞出對大自然的熱愛與敬畏，並感受日本獨特的自然美學與和諧。

展區八 奔放狂野-豪

以動態方式展示浮世繪印刷作品，捕捉其中狂野的能量與動感。從歌川國芳的《水滸傳》系列，到戰士與相撲摔跤的激烈場面，這些作品以大膽而細膩的筆觸表現出強烈的視覺衝擊。

展區九 雅藝再現-雅

浮世繪是江戶時代最具代表性的平民文化藝術，隨時代演變，影響至今。此展區以優雅華麗的視覺空間重現其精髓，呈現日本人對美的敏銳感受與細膩表現，並探索浮世繪如何啟發現代設計、流行文化與生活美學。

▲展覽名稱：會動的浮世繪展高雄站

展覽日期：即日起- 2026/03/10(二)

展覽時間：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

展覽地點：駁二藝術特區 P2倉庫 (高雄市鹽埕區大勇路1號)

