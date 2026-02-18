　
宜蘭大學產學力研發力全台前十　生資學群薪資力第三

▲▼《2026大學品牌力》評比結果，宜蘭大學產學力研發力雙雙進全台前十，生資學群薪資力全台第三。（圖／宜蘭大學提供，下同）

▲▼《2026大學品牌力》評比結果，宜蘭大學產學力研發力雙雙進全台前十，生資學群薪資力全台第三。（圖／宜蘭大學提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

104人力銀行公布《2026大學品牌力》評比結果，國立宜蘭大學在「產學力」與「研發力」兩項指標表現亮眼，分別獲得全台第7名及第8名的佳績。同時，宜大在生物資源學群人才培育方面展現卓越實力，該學群畢業生薪資力高居全台第3，顯示宜大在學術研發與產學鏈結的成果，助力學生在就業市場取得競爭優勢。

▲▼《2026大學品牌力》評比結果，宜蘭大學產學力研發力雙雙進全台前十，生資學群薪資力全台第三。（圖／宜蘭大學提供，下同）

宜蘭大學指出，學校長期透過產學合作，設計符合企業需求的專題實作，推動研究成果與產業接軌，讓技術研發被企業採用。透過實習機制，學生在畢業前即累積職場能力，為未來就業打下基礎。此次在「產學力」與「研發力」的排名，正是宜大多年來專注於技術轉譯及產業合作的成果展現。

在生物資源學群方面，宜大強調深化與地方及全國產業鏈的合作，結合教學、研究與實作場域，提升學生專業技能與跨域能力。該學群畢業生薪資力排名全台第3，聘僱力則位居第14，顯示宜大培育的人才具備良好的職場競爭力，能在就業市場獲得吸引力的薪資及職涯發展。

104人力銀行《2026大學品牌力》指標解釋如下：

產學力：依教育部大專校院校務公開資訊，綜合衡量產學合作計畫經費、衍生企業數及合作企業新事業部門數。
研發力：衡量專利、新品種、授權件數及智慧財產權衍生運用金額，並計算專任教師獲資助學術研究計畫經費等研發成果。
學群薪資力：統計2021至2025年大學畢業生第一份正職工作月薪中位數。
學群聘僱力：反映企業在限定學群情境下，對聘用該校畢業生的意願與評價。
宜蘭大學表示，未來將以此次評比成果為基礎，持續擴大產學合作與研發能量，深化人才培育與產業需求的連結，擦亮宜大品牌，為學生創造更多就業機會與發展空間。

02/16 全台詐欺最新數據

陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話
Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
大樂透1億元頭獎一注獨得！

相關新聞

休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱　車主反讚警有禮貌

休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱　車主反讚警有禮貌

國立宜蘭大學前方路口昨（17）日下午發生一起拖吊車意外。一輛拖吊車在路口左轉過程中，被拖吊的白色休旅車突然脫鉤滑出，直接撞上路口人行道安全柱，現場傳出巨大聲響，讓周邊店家與路過騎士紛紛停下查看。雖然白車受損，但車主不僅未責怪相關人員，還稱讚警方處理態度謹慎且有禮貌，並表示「人沒受傷就是最好的結果」。

即／宜蘭大學實驗加溫系統故障飆500℃　4師生急撤離

即／宜蘭大學實驗加溫系統故障飆500℃　4師生急撤離

絕跡逾30年！石虎現蹤宜蘭大礁溪實驗林場

絕跡逾30年！石虎現蹤宜蘭大礁溪實驗林場

瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」

瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」

宜大等校發現台灣新種北山澤蟹

宜大等校發現台灣新種北山澤蟹

2026大學品牌力宜蘭大學產學力研發力生資學群薪資力

