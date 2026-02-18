另類回娘家！高市家防中心暖邀「受暴家庭」團圓　蔡宛芬：新希望

▲高雄家防中心「馬到福到~幸福來 受暴家庭新年圍爐團圓活動」傳遞愛與勇氣。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

農曆新年將至，圍爐對多數家庭而言是平凡的日常，但對於曾深陷暴力陰影的家庭來說，一頓平安的團圓飯，更象徵著安全與自立的里程碑。高雄市政府社會局家防中心於1月14日特別邀請受暴婦女及其子女，回到如「娘家」般安心的環境共同圍爐。活動當天超過百人齊聚一堂，透過豐盛的餐敘、充滿朝氣的開場舞，以及寓教於樂的「反暴力賓果」親子遊戲，讓大小朋友在歡笑與猜謎互動中，重新找回自信與自我保護的觀念，整場氛圍溫馨感人。

這份跨越寒冬的溫暖，來自於社會各界的愛心匯聚。今年活動持續與國際崇她高雄育萱社洪仙姬社長及其社員攜手，並結合鄭翔釋先生的無私支持，展現出公私部門整合資源、共同關懷弱勢的強大力量。國際崇她高雄育萱社秉持培育女性的宗旨，發揮母性關懷奉獻社會，讓這場儀式感十足的圍爐活動，成為支撐家庭持續邁向穩定生活的動力。

▲高雄家防中心與國際崇她高雄育萱社及受暴家庭共同呼籲防止家暴。（圖／記者吳世龍翻攝）

現場感人的重生故事，也帶給許多仍在困境中的家庭極大鼓舞。曾在婚姻暴力中迷失自我的阿玉，一度因酒癮丈夫的失控行為而日夜恐懼，最終為了守護孩子，她鼓起勇氣接受社工安排進入庇護所。在專業團隊的陪伴與心理支持下，阿玉從最黑暗的時刻中站穩腳步，如今不僅能獨自租屋撫養孩子，更成功經營起自己的麵店。今日她帶著孩子回到這份溫暖的起點，以過往經驗鼓勵同處困境的夥伴，只要帶著社會的關懷與前行的勇氣，就能迎向充滿希望的新起點。

社會局長蔡宛芬對此強調，家庭暴力是社會必須共同正視的議題，唯有公私部門緊密合作，才能提供受暴者涵蓋心理支持、法律諮詢及經濟扶助的全面性協助。唯有讓受暴者感受到社會的強力後援，才能真正協助他們走出陰影，重建安全且尊嚴的生活。蔡局長也特別提醒，若民眾面臨家暴威脅，務必立即撥打113、110，或與家防中心專線聯繫，勇敢尋求專業協助，為自己與家人爭取轉變的契機。

▲社會局蔡宛芬局長與國際崇她高雄育萱社逐桌敬酒關懷受暴家庭。（圖／記者吳世龍翻攝）