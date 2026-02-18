宜蘭散瞳驗光揪出隱藏近視　陽交附醫檢出率翻倍守護幼童視力

▲▼揪出「隱藏版」近視！陽明交大醫院：散瞳驗光讓檢出率翻倍，守護幼兒「睛」彩未來。（圖／陽交附醫提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣在幼兒近視防治上交出亮眼成績！縣衛生局與國立陽明交通大學附設醫院公布一項長達11年的研究，針對近3萬4千名幼兒園大班學童進行「散瞳後驗光」檢查，結果顯示近視檢出率比傳統裸視篩檢高出一倍以上，並成功揪出許多早期近視個案。研究也指出，透過早期介入治療，可讓近視惡化速度減緩逾3成。

研究數據顯示，若僅依賴裸視篩檢，學童近視檢出率僅3.4%；但採用散瞳後驗光檢測，近視檢出率提升至7.0%。更令人驚訝的是，其中有超過一半的檢出個案裸視視力仍優於0.8，顯示傳統篩檢方式可能漏掉大量早期「無症狀近視」的個案。陽明交通大學附設醫院眼科主任蔡德中強調 傳統篩檢存在偵測死角 可能讓許多隱藏版近視幼童錯過治療黃金期。

陽明交大醫院院長黃志賢分享，醫院責任不僅在於治療，更重視預防醫學。他們展開「近視前期介入機制」，將高風險幼童納入追蹤管理，結果顯示近視度數惡化速度減緩達31.8%。宜蘭的成功經驗吸引其他縣市前來觀摩，衛福部也擴大推廣視力篩檢計畫。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，縣府11年來編列預算支持，率先推動「散瞳後屈光視力檢查」並扛起行政作業，成功守護幼童視力健康。國健署長沈靜芬則指出，宜蘭經驗是全國推動幼兒視力篩檢的寶貴參考，目前已有8個縣市加入試辦計畫。她呼籲家長與幼兒園配合檢查，以便及早發現近視前期個案，共同守護孩子眼睛健康。