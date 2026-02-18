　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭散瞳驗光揪出隱藏近視　陽交附醫檢出率翻倍守護幼童視力

▲▼揪出「隱藏版」近視！陽明交大醫院：散瞳驗光讓檢出率翻倍，守護幼兒「睛」彩未來。（圖／陽交附醫提供，下同）

▲▼揪出「隱藏版」近視！陽明交大醫院：散瞳驗光讓檢出率翻倍，守護幼兒「睛」彩未來。（圖／陽交附醫提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣在幼兒近視防治上交出亮眼成績！縣衛生局與國立陽明交通大學附設醫院公布一項長達11年的研究，針對近3萬4千名幼兒園大班學童進行「散瞳後驗光」檢查，結果顯示近視檢出率比傳統裸視篩檢高出一倍以上，並成功揪出許多早期近視個案。研究也指出，透過早期介入治療，可讓近視惡化速度減緩逾3成。

▲▼揪出「隱藏版」近視！陽明交大醫院：散瞳驗光讓檢出率翻倍，守護幼兒「睛」彩未來。（圖／陽交附醫提供，下同）

研究數據顯示，若僅依賴裸視篩檢，學童近視檢出率僅3.4%；但採用散瞳後驗光檢測，近視檢出率提升至7.0%。更令人驚訝的是，其中有超過一半的檢出個案裸視視力仍優於0.8，顯示傳統篩檢方式可能漏掉大量早期「無症狀近視」的個案。陽明交通大學附設醫院眼科主任蔡德中強調　傳統篩檢存在偵測死角　可能讓許多隱藏版近視幼童錯過治療黃金期。

陽明交大醫院院長黃志賢分享，醫院責任不僅在於治療，更重視預防醫學。他們展開「近視前期介入機制」，將高風險幼童納入追蹤管理，結果顯示近視度數惡化速度減緩達31.8%。宜蘭的成功經驗吸引其他縣市前來觀摩，衛福部也擴大推廣視力篩檢計畫。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，縣府11年來編列預算支持，率先推動「散瞳後屈光視力檢查」並扛起行政作業，成功守護幼童視力健康。國健署長沈靜芬則指出，宜蘭經驗是全國推動幼兒視力篩檢的寶貴參考，目前已有8個縣市加入試辦計畫。她呼籲家長與幼兒園配合檢查，以便及早發現近視前期個案，共同守護孩子眼睛健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動
除夕夜4歲女兒遭趕下車　丟包4線大馬路
湯米李瓊斯34歲愛女陳屍飯店　死因曝光
快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者
專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士
37歲女遭拖下車！被抓髮壓地　下體踼裂爆血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

宜蘭散瞳驗光揪出隱藏近視　陽交附醫檢出率翻倍守護幼童視力

草屯敦和宮新春過平安橋求財人潮擠爆　副縣長發紅包賀新春

全台唯一！「財富重天而降」大砲開炸初四 　旗山財神廟狂送金幣

桃園南門市場年味濃　凌濤帶隊發放千份福袋春聯

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

大江迎新春　千份發財金＋開運小卡連三天免費送

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

宜蘭散瞳驗光揪出隱藏近視　陽交附醫檢出率翻倍守護幼童視力

草屯敦和宮新春過平安橋求財人潮擠爆　副縣長發紅包賀新春

全台唯一！「財富重天而降」大砲開炸初四 　旗山財神廟狂送金幣

桃園南門市場年味濃　凌濤帶隊發放千份福袋春聯

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

大江迎新春　千份發財金＋開運小卡連三天免費送

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

環保局上門抓包！非法土石場拒檢　業者竟「肉身阻擋」警當場逮人

薔薔：我過年要回我家啦！怒轟婚姻傳統2陋習「又不是嫁他全家」

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

借貸糾紛砸車窗害自撞！桃警執法無假期...3嫌3小時全落網

不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

不回頭看紅襪爭議！德弗斯春訓表態專注巨人　2026目標30轟

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

宜蘭散瞳驗光揪出隱藏近視　陽交附醫檢出率翻倍守護幼童視力

【實用技能？】媽媽教狗狗「沒禮貌才藝」　哼一聲立刻甩頭不理人XD

地方熱門新聞

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

大年初一「防災不打烊」安平消防快閃宣導守護平安年

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

高捷攜手藝術平權協會打造溫暖畫廊

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

麥寮燈節以光影寫下新春序曲

口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

游顥募集1120件羽絨衣　捐贈山鄉22校學童

草屯敦和宮新春過平安橋求財活動人潮擠爆

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年南消三大宣導「馬到平安」

更多熱門

相關新聞

「數百顆腫瘤」肝癌末期痊癒　陽交醫締醫療奇蹟

「數百顆腫瘤」肝癌末期痊癒　陽交醫締醫療奇蹟

國立陽明交通大學附設醫院腫瘤醫學中心今（8）日公開一項罕見且成功的「數百顆腫瘤」肝癌末期治療案例，展現即使面對全身多處轉移的晚期癌症，只要選擇正確的治療策略，仍有可能迎來生命奇蹟。這項成果也助力醫院第三度通過衛生福利部「癌症診療品質認證」，再度證明其在癌症治療領域的卓越表現。

研究：鳳梨木瓜無花果酵素有助改善飛蚊症困擾

研究：鳳梨木瓜無花果酵素有助改善飛蚊症困擾

與巴金森氏症共存　早期診斷治療是關鍵

與巴金森氏症共存　早期診斷治療是關鍵

「醫界特斯拉」陽明交大醫院推進醫療創新

「醫界特斯拉」陽明交大醫院推進醫療創新

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　中醫調理治宿疾

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　中醫調理治宿疾

關鍵字：

陽明交大醫院散瞳驗光幼兒近視防治

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

2026財運爆發三大星座！

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面