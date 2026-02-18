▲高雄小眾景點！半世紀軍旅記憶…金馬賓館轉型當代美術館邁10年。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄壽山腳下有一座承載半世紀軍旅記憶的金馬賓館，即將迎來轉型當代美術館的第十年。這座全台僅存的軍事轉運站，在市府都發局與民間「御盟集團．永添藝術」的合作下，已蛻變為引領港都美學的指標性場域。

金馬賓館建於1967年，曾是官兵前往金、馬前線的中繼站，冷戰結束後於1990年代末閒置，直到2016年由市府都發局招商御盟集團．永添藝術啟動活化開發計畫。御盟集團斥資1.3億元、耗時兩年細心打磨，這段過程極具挑戰。都發局長吳文彥指出，修復的核心難度在於如何讓「舊建築適用新法規」。

▲2019年改造後金馬賓館當代美術館。（圖／記者賴文萱翻攝）

在修復初期，都發局積極協助御盟團隊排解行政障礙，提供法規諮詢，確保在符合現代消防、結構安全規範的前提下，最大限度維持建築原始紋理。 其中，團隊堅持保留了原建物格柵牆、門柱、甚至充滿歷史溫度的軍用編號、鐵製把手樓梯與磨石子地板。

吳文彥強調，這種細膩程度不亞於修復法定古蹟，最終成功將冷戰遺產轉化為充滿人文氣息的當代藝術中心。 轉型後的金馬賓館以「ALIEN Art Centre金馬賓館當代美術館」為名，成為高雄重要的跨領域藝術實踐平台。

館方近年積極推動前瞻性計畫，其中與學術界合作已三年的「影像沙盒（Video Sandbox）」藝術徵件計畫，致力扶植新銳影像藝術家，透過實驗性展陳與「研究、創作、展示」的協作機制，讓創新影像創作在具歷史深度的空間中被討論與實踐，持續擴充城市文化培力與影像藝術能量。

▲▼金馬賓館轉型當代美術館邁10年，館內「復舊如舊」的展覽空間結合壽山景觀，還有屋頂電影院。（圖／記者賴文萱翻攝）

在展覽策劃與國際連結方面，美術館陸續推出多檔具國際視野的展覽，涵蓋抽象藝術、材質研究、人工智慧、空間感知與光線藝術等主題，並透過論壇、講座、兒童美育、跨域表演、館際合作與藝術節串聯，深化藝術與日常生活的連結。

未來亦將持續擴大與海外創作者及國際藝術平台的合作，預計於明年推出《塵與金》第二篇章，攜手西班牙巴塞隆納國際藝術平台，持續提升高雄城市文化的國際能見度。

吳文彥局長補充，金馬賓館當代美術館不僅活絡了鼓山及鹽埕一帶的舊城商圈，未來更將持續透過與輕軌沿線亮點的鏈結，串聯駁二藝術特區與哈瑪星歷史場域，擴增港都的文創動能。

▲▼美術館1F空間常設展。（圖／記者賴文萱翻攝）

金馬賓館當代美術館這十年來的成就，驗證了「空間體驗藝術化」的理念，未來市府將持續引導城市場域多元使用，讓歷史建物在藝術與公益的交互作用下，續寫下一個輝煌十年。

吳文彥表示，金馬賓館當代美術館的十年轉身，不僅是歷史建築活化的典範，更是市府透過專業輔導協助民間能量，共同為城市留住文化根基的具體實踐，並推進城市美學的治理。