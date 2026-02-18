　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

過年彰化走春　東螺溪8.3公里親水廊道成健行新熱點

▲東螺溪水綠廊道健行民眾。（圖／縣府提供）

▲東螺溪水綠廊道健行民眾。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

歷經兩年施工，彰化縣重要的水岸休憩計畫──「東螺溪水綠廊道工程」已正式完工啟用！這條全長約8.3公里的親水廊道，串連溪湖、二林與埔鹽三鄉鎮，並打造五處特色亮點設施，不僅大幅改善過去東螺溪的環境問題，更為在地居民與遊客提供一條安全、舒適且富含生態教育意義的休閒動線。

總經費近2.5億　中央地方協力打造母親之河新風貌

東螺溪被譽為「彰化母親之河」，過去卻長期面臨惡臭與髒亂問題。為徹底改善水岸環境，縣府自108年起推動「東螺溪水環境改善計畫」，其中這次完工的「水綠廊道工程」總經費達新台幣2億4917萬元，由經濟部水利署、交通部觀光署補助約2億421萬元，縣府自籌4496萬元。彰化縣長王惠美特別感謝中央補助、議會支持以及地方居民的體諒，讓工程得以順利完成。

▲東螺溪水綠廊道健行民眾。（圖／縣府提供）

▲東螺溪水綠廊道。（圖／縣府提供）

點線面串聯　五大亮點設施各具特色

廊道自溪湖鐵路橋延伸至埔鹽石埤橋，沿線以慢行通道貫通，並廣植台灣原生種植物進行生態復育。工程最大亮點，在於於三鄉鎮打造了五處深具特色的休憩節點：

1.觀夕平台：提供欣賞落日餘暉與溪景的絕佳位置。

2.欒樹隧道與欒樹廣場：綿延300公尺的欒樹空間，每年9至10月花季時形成絕美風景，縣府也將於此舉辦「戀戀欒樹節」。

3.東螺水學堂：結合環境教育，讓民眾認識東螺溪的生態與文史。

4.花漾驛站：以花卉景觀為主題的休憩點。

5.天盛鳥屋（鳥巢裝置藝術）位於埔鹽段，成為拍照打卡的藝術地標。整體工程共新增約15萬平方公尺的綠化面積，提供民眾安全漫步、親近自然的空間。

▲東螺溪水綠廊道健行民眾。（圖／縣府提供）

持續推動改善　帶動觀光與地方發展

水利資源處說明，未來縣府將持續推動水岸縫合、汙染削減等相關計畫，並藉由景點串聯，吸引更多遊客前來，活絡周邊經濟。東螺溪水綠廊道的完成，不僅是環境改善的重要里程碑，更展現了彰化縣打造友善、永續親水環境的決心，邀請全國民眾前來漫步，感受彰化母親之河的重生魅力。

▲東螺溪水綠廊道健行民眾。（圖／縣府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／宮廟主委突嘔吐　噴濺賴清德一身
山本由伸挨轟！韓國金慧成敲出全壘打
快訊／YouTube爆災情　一片白無法看
不當高薪奴隸！華裔正妹放棄工程師　「午休創業」年賺4700萬
五張財神爺掉下來！50歲男見吉兆　刮中1200萬
阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄小眾景點！半世紀軍旅記憶…金馬賓館轉型當代美術館邁10年

過年彰化走春　東螺溪8.3公里親水廊道成健行新熱點

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話

大年初一「防災不打烊」　安平消防快閃宣導守護平安年

過年也可來！高捷攜手藝術平權協會到228　鹽埕埔站造溫暖城市畫廊

新北萬金杜鵑花展添新亮點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

陳光復將進刀房動手術！高榮院長：未來7天是關鍵期

基隆春節堅守崗位護民安　消防局長游家懿慰問執勤同仁

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

高雄小眾景點！半世紀軍旅記憶…金馬賓館轉型當代美術館邁10年

過年彰化走春　東螺溪8.3公里親水廊道成健行新熱點

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

全家出遊新去處！科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話

大年初一「防災不打烊」　安平消防快閃宣導守護平安年

過年也可來！高捷攜手藝術平權協會到228　鹽埕埔站造溫暖城市畫廊

新北萬金杜鵑花展添新亮點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

陳光復將進刀房動手術！高榮院長：未來7天是關鍵期

基隆春節堅守崗位護民安　消防局長游家懿慰問執勤同仁

香港車公靈籤抽到「中籤」：但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁

川普很快做決定！北京警告對台軍售　白宮回應：對台政策不變

鄭麗文紅繩4次抖動！唸到16字 「這一幕抖最兇」　作家曝背後含義

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

陳光復重摔一度OHCA　醫揭「眼前3分鐘」關鍵：存活率可翻倍

AI失控像工安事件　研究揭長任務風險

看不見的利息效應　從生活到存錢都靠複利

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

第6代「TOYOTA RAV4推入門款汽油」新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

新年新希望別再考驗意志力　用《原子習慣》技巧慢慢達成目標

【身體先投降】30歲模仿特務耍帥　蹲下膝蓋痛站起來秒暈快倒地

地方熱門新聞

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

科工館節能屋全新升級　沉浸式闖關教你省電術

大年初一「防災不打烊」安平消防快閃宣導守護平安年

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

高捷攜手藝術平權協會打造溫暖畫廊

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

麥寮燈節以光影寫下新春序曲

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

游顥募集1120件羽絨衣　捐贈山鄉22校學童

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年南消三大宣導「馬到平安」

大年初一走入文衡殿南消三大隊宣導防火守護香客安全

更多熱門

相關新聞

鈔能力圍爐　火爐旁擺一圈鈔票祭祖

鈔能力圍爐　火爐旁擺一圈鈔票祭祖

彰化有阿伯圍爐的時候，是在火爐旁邊擺錢排成一圈，沒有限制金額，而阿伯說這個鈔能力圍爐，是從小到大的習俗，也不知道起源是什麼，每年過年就照著以前的方法做。

小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃

小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃

好奇同事年終！彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶

好奇同事年終！彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶

酒駕倒車撞路邊車　阿北丟2千想走人

酒駕倒車撞路邊車　阿北丟2千想走人

2800買櫻桃發霉裂開還流汁　民眾氣炸

2800買櫻桃發霉裂開還流汁　民眾氣炸

關鍵字：

彰化東螺溪母親河欒樹廊道

讀者迴響

熱門新聞

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

2026財運爆發三大星座！

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

死後世界？她驚見「大螢幕播放一生」

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面