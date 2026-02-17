陳光復重摔昏迷「臉書發文了」！家屬求給空間：先不要打電話

▲陳光復重摔昏迷，搭乘醫療專機送高雄榮總。（圖／民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

澎湖縣長陳光復17日大年初一傳出意外，因摔倒導致一度無呼吸心跳，緊急送醫搶救後恢復生命跡象，隨即轉診至高雄榮民總醫院接受後續治療。後續家屬也透過陳光復的臉書更新近況，除了致謝以外，也請大家暫時不要前往醫院或撥打電話。

家屬發文：全家極大震撼

家屬透過臉書發文表示，今日下午這場突如其來的意外，對全家人而言都是極大的震撼。目前陳光復已平安送抵高雄榮總，由專業醫療團隊接手進行相關手術與後續治療。

▼陳光復重摔昏迷，搭乘醫療專機送高雄榮總。（圖／民眾提供）



感謝各界協助與醫療團隊

家屬特別感謝總統、副總統、行政院長、縣府團隊以及各界好友第一時間提供的協助與關懷，也向所有參與搶救的醫護人員與醫療團隊致上最深、最誠摯的謝意。

未來3至7天為關鍵觀察期

家屬指出，未來幾天將是關鍵觀察期。陳光復一向堅強、韌性十足，相信他會努力度過難關，也懇請外界將關心化作祈禱與力量，一同守護他。

同時呼籲，為讓陳光復能安心接受治療，請外界暫時不要前往醫院或撥打電話，盼給予醫療團隊與家屬必要空間。最後再次向各界表達感謝，並祝福大家平安。

▼澎湖縣長陳光復重摔！直升機送往高雄急救。（圖／民眾提供）

