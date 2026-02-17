大年初一「防災不打烊」　安平消防快閃宣導守護平安年

▲南消六大隊安平消防隊，大年初一在安平天后宮前廣場舉辦「防災不打烊」快閃宣導活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



馬年大年初一，年節氣氛熱鬧喜慶，台南市消防局第六救災救護大隊安平消防隊，前進安平安平天后宮前廣場舉辦「防災不打烊」快閃宣導活動，透過舞台宣講、海報解說、互動體驗與民眾版CPR實作，將防火、防災與救護觀念融入年節活動，吸引不少民眾攜家帶眷參與。



活動現場由消防人員登台進行春節防火與清明掃墓安全宣導，透過圖文並茂的大型看板說明「爆竹施放安全須知」及「清明祭祖四不二記得」重點原則，提醒民眾選購合格爆竹煙火、依說明方式施放，避免孩童單獨燃放；掃墓時切勿引火燃燒雜草，也不可隨意丟棄菸蒂，從源頭降低火災風險。



現場同時設置CPR教學體驗區，由消防同仁示範標準按壓姿勢與節奏，邀請家長與孩童實際操作人體模型，學習正確心肺復甦術步驟，熟記「叫叫壓電」救命流程。透過親身體驗，讓民眾在輕鬆氛圍中掌握急救關鍵，不少家長直呼收穫滿滿，也更理解第一線消防人員的專業與辛勞。



第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，春節期間人潮密集、用火用電頻繁，稍有不慎便可能釀成事故。消防同仁全年無休堅守崗位，也主動走入廟埕與民眾互動，希望把正確防災觀念深植人心，讓安全成為習慣。消防局長楊宗林強調，「預防勝於搶救」是核心理念，唯有平時建立正確觀念與應變能力，才能有效降低災害發生風險，也感謝第一線消防人員在年節期間守護市民安全。



台南市長黃偉哲表示，市府持續強化公共安全與防災教育，肯定消防團隊創新宣導方式，讓防災教育更貼近民眾生活，攜手打造安全宜居的城市環境。



安平消防隊也向市民獻上新春祝福：「馬年行大運，防災保平安；消防不打烊，幸福久久久！」祝福大家新春愉快、闔家平安。