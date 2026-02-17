　
地方 地方焦點

新北萬金杜鵑花展添新亮點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

▲大鵬足湯「滿山園」春節亮相。（圖／新北市農業局提供）

▲萬里大鵬足湯公園「滿山園」杜鵑庭園造景17日正式開放。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2026萬金杜鵑花展盛大登場，作為全台杜鵑最大產區的萬里、金山，今年雙展區共推出10組花藝作品吸引大批遊客朝聖。為迎接農曆春節人潮，新北市再添賞花新亮點，萬里大鵬足湯公園全新打造的杜鵑庭園造景「滿山園」今（17日）正式開放，以「涼亭為框、足湯為息、杜鵑為韻」的庭園美學，為北海岸增添靜心賞景的春日祕境，成為走春必訪新熱點。

本次新設的「滿山園」由裏山主理人沈映仁攜手一攬芳華造庭師陳元慶共同打造，延續萬里觀光公園「映山園」深受好評的日式庭園風格，以「杜鵑的故鄉」為設計靈感，選用在地培育的球型杜鵑堆疊立體層次，並搭配模擬山勢起伏的地形、手工砌築自然石牆與水景，營造紅、白、紫交織的花海景觀。民眾泡完足湯後，可在涼亭旁靜賞花影倒映水面，感受專屬萬里的「滿山」寧靜意境。

▲大鵬足湯「滿山園」春節亮相。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑持續盛開，花展展期至3月8日，邀民眾把握花期，馬上出花、心享萬金遊。

此外，民眾亦可順遊萬里觀光公園，在橫跨瑪鋉溪的灣潭橋上欣賞由沈映仁、陳元慶設計的杜鵑花藝作品「農人書房」。作品以老書桌為主題意象，結合青農黃美娟、黃翰滕、蔡承翰培育的台交杜鵑、久留米杜鵑與西洋杜鵑等多樣品種，並以礦工採礦工具妝點周邊空間，呈現萬里在地文化特色，讓民眾在潺潺溪水聲與花影搖曳間，感受時間緩流的靜謐氛圍。

農業局長諶錫輝表示，今年花展期間，金山中山溫泉公園展區同步推出小農市集與手作課程等活動，民眾只要走訪萬金杜鵑花展展場、合作IP及合作店家，與品牌手持卡拍照打卡並標註指定話題，即可獲贈小花精靈貼紙與杜鵑集章卡；集滿5色以上印章者，每日下午2時至4時可至服務台兌換限量杜鵑祈願卡，懸掛於杜鵑解憂樹上祈福，每日限量30片，週末加碼50片，送完為止。市府也邀請民眾把握花期走春賞花，來一趟「出花」又療癒的萬金春日之旅。

