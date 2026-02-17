基隆春節堅守崗位護民安　消防局長游家懿慰問執勤同仁

▲堅守春節勤務守護民眾，基隆消防局長游家懿（左5）前往分隊慰問。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

春節連續假期自2月14日起為期9天，正值市民闔家團圓的重要時刻，仍有許多消防與救護人員24小時堅守崗位，守護城市安全。為感謝第一線同仁在春節期間持續投入救災、救護及為民服務工作的辛勞，消防局長游家懿特別於連假期間代表市長謝國樑前往各消防分隊及救災救護大隊慰問，向執勤同仁表達誠摯關懷與新春祝福。

游家懿表示，春節期間因返鄉及出遊人潮增加，加上民眾用火、用電頻率提升，以及低溫與天候變化等因素，火災、交通事故及緊急救護事件的風險相對提高，消防同仁更需全天候堅守崗位，確保市民生命財產安全。他也特別感謝同仁犧牲與家人團聚的時間，恪盡職守，讓市民能安心過好年。

慰問現場氣氛溫馨融洽，游家懿逐一向執勤人員表達敬意，並勉勵大家在繁重勤務之餘，也要注意自身安全與身心健康，落實勤務安全管理及裝備整備，確保每一次出勤與返隊都平安順利。

消防局指出，春節期間已全面加強防火宣導、公共場所安全檢查，以及各項災害應變整備與執勤人力配置，同時呼籲民眾注意用火、用電及瓦斯使用安全，施放爆竹煙火應遵守相關規定，共同維護居家與公共安全，平安喜樂迎接新的一年。