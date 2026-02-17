新春首日走春送福　邱佩琳發送新春開運紅包

▲基隆迎馬年走春祈福，副市長邱佩琳（中）代表市府發紅包賀新年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接丙午年大年初一，基隆市副市長邱佩琳今（17日）代表市長謝國樑走訪多處廟宇參拜，並發送市府2026年「Horse發生－好事發生」開運紅包，向市民拜年。她先後前往慈雲寺、極樂寺及各區福德宮祈福，所到之處皆吸引大批民眾排隊領取，現場年味濃厚。邱佩琳表示，盼透過走春與發送紅包，將新春祝福與正向能量傳遞至城市每個角落。

邱佩琳首站前往慈雲寺，現場一早即湧入大批信眾排隊等候，氣氛熱絡。她偕同主委李林寶玉及多位議員一同發送紅包，向市民拜年。邱佩琳表示，慈雲寺長年為地方重要信仰中心，凝聚社區情感，市府透過發送開運紅包向市民賀歲，也期盼將祝福與正向能量傳遞至城市每個角落。

隨後，邱佩琳前往極樂寺出席「禮千佛法會」，向信眾分送開運紅包，祝福市民在馬年幸福安康、諸事如意。她也肯定極樂寺在釋有傳法師帶領下，長期投入公益與心靈教化，為地方注入穩定與溫暖的力量。

行程中，邱佩琳並走訪新城福德宮、三民福德宮，以及七堵區圳頭福德宮、百福宮與暖暖區承福宮，逐一參拜祈福並發送紅包，所到之處皆受到市民熱情歡迎，現場洋溢濃濃新春喜氣。

邱佩琳表示，馬不停蹄走訪各區廟宇，就是希望將市府最真誠、最即時的新春祝福親手送到市民手中。新的一年，市府團隊將持續秉持為民服務的初心，與市民並肩同行，讓基隆在丙午年「好事發生」，城市建設與民生發展穩健向前。