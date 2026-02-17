　
    • 　
>
政治

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完喊：拍咪阿不可能消滅

網搜小組／柯振中報導

國民黨主席鄭麗文16日法鼓山祈福時，手中的紅繩2度抖動，畫面受到不少討論。對此，無任所大使、「通靈少女」劉柏君則回應，台灣從來都不是鬼島，「只是偶爾會鬧鬼而已。世界上的拍咪啊不可能消滅消失」，但大家可以挺身而出，不讓這些「拍咪啊」作亂。

馬英九昔日撞鐘拉斷繩　曾被解讀為「不祥之兆」

鄭麗文16日在法鼓山祈福時，手中紅繩2度發生抖動，畫面曝光以後，受到了許多討論。後續有人挖出，2008年間馬英九也曾在法鼓山撞鐘祈福，期間還不慎把繩子拉斷，還因此被解讀為「不祥之兆」。馬本人則回應，是將台灣的厄運拉掉，將來開運的時候到了。

▲▼中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）

▲中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）

劉柏君發聲：台灣不是鬼島

對於鄭麗文這次的紅繩抖動事件，劉柏君則在Threads上表示，台灣從來都不是鬼島，僅是偶爾會鬧鬼，「世上的拍咪啊不可能消滅消失，但我們可以挺身而出不讓他們作亂。」

網友回應　質疑與調侃並存

不少人看完劉柏君的說法，也在下方留言回應，「看來是真的鬧鬼」、「索非亞說過，人比鬼可怕」、「人比鬼可怕」、「好哦！我最聽索非亞的話了」、「我本來不太相信神鬼，但看到這次影片，有很多疑問無法用常理解釋，希望妳可以多說一些解開謎團。」

 
02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

月燒17萬養病母！　《星光》男星崩潰身心出狀況
「連假3件事」變心血管炸彈　醫示警：血壓一跳就恐心梗中風
台灣過年「瘋甄嬛傳」BBC也關注！　6.7萬人同時在線看皇上
陳光復將動手術！　高榮院長：未來7天是關鍵期

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鄭麗文紅繩抖動法鼓山劉柏君鬼島

