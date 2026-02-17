　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮　敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

▲黃偉哲市長大年初一前往新化朝天宮參香祈福，向市民發小紅包拜年。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲市長大年初一前往新化朝天宮參香祈福，向市民發小紅包拜年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大年初一（17日）一早，台南市長黃偉哲展開新春走春祈福行程，首站前往新化新化朝天宮參香祈福，向市民朋友拜年問好，廟埕一早便湧現排隊人潮，等候領取馬年小紅包，年節氣氛喜氣洋洋。

▲黃偉哲市長大年初一前往新化朝天宮參香祈福，向市民發小紅包拜年。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長抵達後，先入廟上香祈福，祈願台南風調雨順、市政順利、市民安居樂業；隨後回到廟前敲響新春第一鑼、第一鼓，象徵新的一年萬象更新、好運啟程。鑼鼓聲響徹廟埕，也為馬年揭開充滿希望的序幕。

▲黃偉哲市長大年初一前往新化朝天宮參香祈福，向市民發小紅包拜年。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，大年初一到廟宇參拜祈福，是台南重要的年節傳統。藉由走春行程向市民送上最誠摯的新春祝福，也祈求眾神庇佑台南四時無災、百業興旺。他並祝福大家在馬年「一馬當先、馬到成功」，為新的一年注入滿滿正能量。

隨後，黃偉哲親自發送馬年小紅包給現場排隊等候的鄉親，不少民眾攜家帶眷前來，大小朋友臉上洋溢笑容，現場互道新年快樂，氣氛溫馨熱絡。包括陳亭妃、林宜瑾、李偉智等人到場向鄉親拜年，另有謝龍介與林俊憲辦公室代表出席，共同為新春增添喜氣。

黃偉哲市長強調，新的一年市府團隊將持續推動各項市政建設，讓市民生活更幸福、更安心，與全體市民攜手迎向嶄新的馬年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年「1遊戲」嗨炸卻超邪門！　10元底池玩到12萬
快訊／伊朗宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時
薛凱琪怎麼了　「雙眼無神」畫面瘋傳
19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！2孩竟是不同爸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！三總團隊曝搶命13分鐘

一桌海味一城光影　口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮　敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包　黃偉哲陪同向鄉親拜年

雙燈區閃耀海線夜空　麥寮燈節以光影寫下新春序曲

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

山鄉冬季求學路冷颼颼　游顥募集1120件羽絨衣捐贈22校學童

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！三總團隊曝搶命13分鐘

一桌海味一城光影　口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮　敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包　黃偉哲陪同向鄉親拜年

雙燈區閃耀海線夜空　麥寮燈節以光影寫下新春序曲

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

山鄉冬季求學路冷颼颼　游顥募集1120件羽絨衣捐贈22校學童

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

高齡租屋悲歌！高雄老婦租約到了「覓無厝」　慘遭房東提告驅離

過年插花老像大蔥？冠軍花藝師教你居家佈置「瓶花不翻車」3 招

新北舊屋換北市新房！姊夫過世13年遭賴帳　法官判決神逆轉

走春必備「蜜桃色腮紅」推薦！CANMAKE、倩碧小花腮紅偽素顏又顯嫩

危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

金湯匙傳說！盤點8位富二代偶像　昇玟遇直升機衝撞案「意外揭身家」

快訊／美伊談判前　伊朗軍演射飛彈宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時

【手勁太強了吧！】小寶寶絲滑推動2個大行李箱　嬰兒床照樣搞定

地方熱門新聞

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

大樹污水處理廠獲金質獎公共設施維護優等肯定

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

屏東市新春晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年南消三大宣導「馬到平安」

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

大年初一走入文衡殿南消三大隊宣導防火守護香客安全

東港好鎮年街2/16登場　警公布交管籲配合

春節祈福不忘防火南消北門消防走入南鯤鯓代天府宣導守平安

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

南門市場浴火重生

游顥募集1120件羽絨衣　捐贈山鄉22校學童

更多熱門

相關新聞

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

大年初一春意盎然，賴清德17日下午前往台南麻豆麻豆代天府參香祈福，台南市長黃偉哲全程陪同，向在地鄉親賀歲拜年，廟埕內外擠滿人潮，不少民眾攜家帶眷提前排隊領取總統小紅包，隊伍綿延至廟外街道，現場洋溢濃濃年節喜氣，也展現地方熱情。

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」

澎湖縣長陳光復重摔　妻子陪同送高雄治療

澎湖縣長陳光復重摔　妻子陪同送高雄治療

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」

關鍵字：

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮紅包馬年

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面