黃偉哲大年初一走春新化朝天宮　敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

▲黃偉哲市長大年初一前往新化朝天宮參香祈福，向市民發小紅包拜年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大年初一（17日）一早，台南市長黃偉哲展開新春走春祈福行程，首站前往新化新化朝天宮參香祈福，向市民朋友拜年問好，廟埕一早便湧現排隊人潮，等候領取馬年小紅包，年節氣氛喜氣洋洋。

黃偉哲市長抵達後，先入廟上香祈福，祈願台南風調雨順、市政順利、市民安居樂業；隨後回到廟前敲響新春第一鑼、第一鼓，象徵新的一年萬象更新、好運啟程。鑼鼓聲響徹廟埕，也為馬年揭開充滿希望的序幕。

黃偉哲市長表示，大年初一到廟宇參拜祈福，是台南重要的年節傳統。藉由走春行程向市民送上最誠摯的新春祝福，也祈求眾神庇佑台南四時無災、百業興旺。他並祝福大家在馬年「一馬當先、馬到成功」，為新的一年注入滿滿正能量。

隨後，黃偉哲親自發送馬年小紅包給現場排隊等候的鄉親，不少民眾攜家帶眷前來，大小朋友臉上洋溢笑容，現場互道新年快樂，氣氛溫馨熱絡。包括陳亭妃、林宜瑾、李偉智等人到場向鄉親拜年，另有謝龍介與林俊憲辦公室代表出席，共同為新春增添喜氣。

黃偉哲市長強調，新的一年市府團隊將持續推動各項市政建設，讓市民生活更幸福、更安心，與全體市民攜手迎向嶄新的馬年。