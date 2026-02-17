陳光復重摔「直升機送高雄」急救！三總團隊曝搶命13分鐘

▲澎湖縣長陳光復重摔！直升機送往高雄急救。（圖／民眾提供）



記者吳奕靖、柯振中／澎湖報導

澎湖縣長陳光復大年初一（17日）在文化局演藝廳摔倒、一度在現場失去呼吸心跳，緊急被送往醫院搶救，目前將轉至高雄榮總治療。對此，三總澎湖分院副院長田烱璽表示，初步排除陳光復昏迷、心跳停止是心血管疾病導致，不過是否因心律不整而造成，仍未釐清。

到院前無生命徵象 13分鐘搶救恢復心跳

田烱璽17日下午解釋陳光復的病情，指稱陳到院前就沒有呼吸心跳，院方緊急施以心肺復甦急救、並給予升壓藥。經過13分鐘的急救，陳縣長下午3點31分恢復呼吸心跳、血壓，並進一步做了全身電腦斷層掃描。

▲▼澎湖縣長陳光復重摔！直升機送往高雄急救。（圖／民眾提供）



初步排除心血管疾病 是否心律不整待釐清

田炯璽表示，陳縣長失足跌落，導致頭部重創，為了釐清是否是心肺方面、心血管疾病的問題，醫師都有做評估。雖然詳細病況是個人資料，不過院方初步排除昏迷、心跳停止是心血管疾病導致，但是否是因心律不整所導致，還沒辦法釐清，造成跌倒、昏迷的原因仍待查清。

▲▼陳光復重摔昏迷，搭乘醫療專機送高雄榮總。（圖／民眾提供）



啟動空中後送 轉至高雄榮總治療

田炯璽說明，經過整體評估，院方啟動空中後送系統，傍晚5點47分陳縣長搭乘救護車離開分院，後送至高雄榮總。

根據最新消息，陳光復搭乘醫療專機，目前已經抵達高雄，後續將由救護車送往高雄榮總急救。詳細病況仍待後續釐清。

▲▼陳光復重摔昏迷，搭乘醫療專機送高雄榮總。（圖／民眾提供）

