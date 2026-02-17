　
    • 　
>
地方 地方焦點

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！三總團隊曝搶命13分鐘

▲▼澎湖縣長陳光復重摔！直升機送往高雄急救。（圖／民眾提供）

▲澎湖縣長陳光復重摔！直升機送往高雄急救。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、柯振中／澎湖報導

澎湖縣長陳光復大年初一（17日）在文化局演藝廳摔倒、一度在現場失去呼吸心跳，緊急被送往醫院搶救，目前將轉至高雄榮總治療。對此，三總澎湖分院副院長田烱璽表示，初步排除陳光復昏迷、心跳停止是心血管疾病導致，不過是否因心律不整而造成，仍未釐清。

到院前無生命徵象　13分鐘搶救恢復心跳

田烱璽17日下午解釋陳光復的病情，指稱陳到院前就沒有呼吸心跳，院方緊急施以心肺復甦急救、並給予升壓藥。經過13分鐘的急救，陳縣長下午3點31分恢復呼吸心跳、血壓，並進一步做了全身電腦斷層掃描。

▲▼澎湖縣長陳光復重摔！直升機送往高雄急救。（圖／民眾提供）

▲▼澎湖縣長陳光復重摔！直升機送往高雄急救。（圖／民眾提供）

▲▼澎湖縣長陳光復重摔！直升機送往高雄急救。（圖／民眾提供）

初步排除心血管疾病　是否心律不整待釐清

田炯璽表示，陳縣長失足跌落，導致頭部重創，為了釐清是否是心肺方面、心血管疾病的問題，醫師都有做評估。雖然詳細病況是個人資料，不過院方初步排除昏迷、心跳停止是心血管疾病導致，但是否是因心律不整所導致，還沒辦法釐清，造成跌倒、昏迷的原因仍待查清。

▲▼陳光復重摔昏迷，搭乘醫療專機送高雄榮總。（圖／民眾提供）

▲▼陳光復重摔昏迷，搭乘醫療專機送高雄榮總。（圖／民眾提供）

▲▼陳光復重摔昏迷，搭乘醫療專機送高雄榮總。（圖／民眾提供）

啟動空中後送　轉至高雄榮總治療

田炯璽說明，經過整體評估，院方啟動空中後送系統，傍晚5點47分陳縣長搭乘救護車離開分院，後送至高雄榮總。

根據最新消息，陳光復搭乘醫療專機，目前已經抵達高雄，後續將由救護車送往高雄榮總急救。詳細病況仍待後續釐清。

▲▼陳光復重摔昏迷，搭乘醫療專機送高雄榮總。（圖／民眾提供）

▲▼陳光復重摔昏迷，搭乘醫療專機送高雄榮總。（圖／民眾提供）

▲▼陳光復重摔昏迷，搭乘醫療專機送高雄榮總。（圖／民眾提供）

02/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

陳光復摔倒無呼吸心跳　副縣長代行憲政事務

澎湖縣長陳光復17日大年初一摔倒無呼吸心跳，緊急被送往醫院搶救，目前將轉診至高雄榮總治療。澎湖縣府行政處表示，在陳縣長受傷期間，縣政事務將依照規定，由林皆興副縣長代行，縣府團隊會維持正常運作，春節期間的為民服務、公共安全維護工作仍會照常進行。

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

澎湖縣長陳光復重摔　妻子陪同送高雄治療

陳光復拜年行程摔落階梯送醫　賴清德致電家屬：全力救治祈平安

陳光復跌倒一度OHCA　醫：頭部撞擊「把握72小時黃金搶救」

關鍵字：

澎湖縣長陳光復急救搶救心肺復甦高雄榮總

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

