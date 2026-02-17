賴清德首站台南麻豆代天府發紅包　黃偉哲陪同向鄉親拜年

▲賴清德總統大年初一前往台南麻豆代天府參香祈福，並與黃偉哲市長發紅包，現場湧入大批鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大年初一春意盎然，賴清德17日下午前往台南麻豆麻豆代天府參香祈福，台南市長黃偉哲全程陪同，向在地鄉親賀歲拜年，廟埕內外擠滿人潮，不少民眾攜家帶眷提前排隊領取總統小紅包，隊伍綿延至廟外街道，現場洋溢濃濃年節喜氣，也展現地方熱情。

黃偉哲市長表示，賴清德總統新春期間走訪全台各地，台南作為重要一站，首站即來到麻豆代天府參拜，祈求新的一年風調雨順、市民平安健康。他指出，許多鄉親熱情與總統互動、領取福袋，氣氛溫馨熱絡，充分展現台南人的團結與凝聚力。

黃偉哲也提到，賴清德過去擔任台南市長期間，推動多項重大建設，為城市發展奠定基礎，無論是基礎建設或產業布局，均為台南後續成長累積能量，對地方發展的關心始終如一。

賴清德抵達後，與黃偉哲及立委陳亭妃寺多位民意代表一同上香祈福，祈求國泰民安、百業興旺。賴清德致詞時指出，過去一年台南面臨不少挑戰，包括地震災害及颱風對沿海地區造成的影響，因此特別在新春期間前來代天府參拜，盼新的一年災害遠離、社會安定繁榮。

賴清德也提及近期台美關稅談判成果，表示與台南關聯密切的蘭花、台灣鯛等農產品，獲得輸美零關稅待遇，對台南農漁產業是一項利多消息，有助提升國際競爭力並拓展海外市場，為地方經濟注入新動能。

今日包括陳亭妃、郭國文、林宜瑾等立法委員，以及多位市議員到場向鄉親拜年，現場掌聲與祝福聲不斷，共同祝福市民新春如意、馬年行大運。