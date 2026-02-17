南投醫院打造親子醫療體驗　孩子當「小小實習醫師」不再恐懼就醫

▲南投醫院打造親子醫療體驗，「小小實習醫師」活動溫馨登場。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣社會及勞動局委託南投縣褓姆學會於11日在衛福部南投醫院舉辦「小小實習醫師」體驗活動，共有10組親子、計20人熱情參與，透過醫師角色扮演，讓小朋友在家長陪同下化身「小小實習醫師」，親身體驗看診流程，讓平時害怕就醫的孩子獲得新鮮又難忘的學習體驗。

南投醫院指出，本次活動由該院小兒科醫師丁佩如親自帶領，向小朋友介紹兒科醫師的看診方式，並以淺顯易懂的說明講解診間各項醫療儀器的用途，讓孩子們實際試戴聽診器、操作血氧測量儀器，許多小朋友都感到相當新奇，也在輕鬆互動中舒緩了對看診的緊張與不安，趣味橫生，也在過往的就醫經驗之外有了不同的感受。

院方表示，本次活動為南投縣褓姆學會受託辦理「南投區親子館（托育資源中心）及外展服務委外營運計畫」中的外展服務項目之一，透過寓教於樂的方式，帶領孩子認識醫療服務的運作模式及醫師的工作內容，從掛號、候診到實際就診流程，讓小朋友對醫療場域有更全面的認識，進而降低對看病的恐懼感。

南投醫院院長陳明智強調，該院提供全年無休的兒科急診服務，期望讓該縣孩子在生病時都能獲得即時且妥善的照顧，減輕家長夜間需跨縣市就醫的負擔，未來院方也將持續招募優秀的兒科醫師，提升醫療量能，為鄉親提供更優質、完善的醫療服務。