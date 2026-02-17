　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投醫院打造親子醫療體驗　孩子當「小小實習醫師」不再恐懼就醫

▲南投醫院打造親子醫療體驗，「小小實習醫師」活動溫馨登場。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲南投醫院打造親子醫療體驗，「小小實習醫師」活動溫馨登場。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣社會及勞動局委託南投縣褓姆學會於11日在衛福部南投醫院舉辦「小小實習醫師」體驗活動，共有10組親子、計20人熱情參與，透過醫師角色扮演，讓小朋友在家長陪同下化身「小小實習醫師」，親身體驗看診流程，讓平時害怕就醫的孩子獲得新鮮又難忘的學習體驗。

南投醫院指出，本次活動由該院小兒科醫師丁佩如親自帶領，向小朋友介紹兒科醫師的看診方式，並以淺顯易懂的說明講解診間各項醫療儀器的用途，讓孩子們實際試戴聽診器、操作血氧測量儀器，許多小朋友都感到相當新奇，也在輕鬆互動中舒緩了對看診的緊張與不安，趣味橫生，也在過往的就醫經驗之外有了不同的感受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南投醫院打造親子醫療體驗，「小小實習醫師」活動溫馨登場。（圖／衛福部南投醫院提供）

院方表示，本次活動為南投縣褓姆學會受託辦理「南投區親子館（托育資源中心）及外展服務委外營運計畫」中的外展服務項目之一，透過寓教於樂的方式，帶領孩子認識醫療服務的運作模式及醫師的工作內容，從掛號、候診到實際就診流程，讓小朋友對醫療場域有更全面的認識，進而降低對看病的恐懼感。

南投醫院院長陳明智強調，該院提供全年無休的兒科急診服務，期望讓該縣孩子在生病時都能獲得即時且妥善的照顧，減輕家長夜間需跨縣市就醫的負擔，未來院方也將持續招募優秀的兒科醫師，提升醫療量能，為鄉親提供更優質、完善的醫療服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年「1遊戲」嗨炸卻超邪門！　10元底池玩到12萬
快訊／伊朗宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時
薛凱琪怎麼了　「雙眼無神」畫面瘋傳
19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！2孩竟是不同爸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

南投醫院打造親子醫療體驗　孩子當「小小實習醫師」不再恐懼就醫

Hold住衝動等黃金第2周進救災　暨大鏟子超人熊亮心獲政院表揚

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

過年「1遊戲」嗨炸卻超邪門！10元底池玩到12萬：真的無法相信

過年大掃除！清阿嬤冰箱「肉粽能上小學了」　全場共鳴

澎湖縣長陳光復「摔倒昏迷送醫」！王浩宇PO文集氣　千名網友湧入

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

南投醫院打造親子醫療體驗　孩子當「小小實習醫師」不再恐懼就醫

Hold住衝動等黃金第2周進救災　暨大鏟子超人熊亮心獲政院表揚

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

過年「1遊戲」嗨炸卻超邪門！10元底池玩到12萬：真的無法相信

過年大掃除！清阿嬤冰箱「肉粽能上小學了」　全場共鳴

澎湖縣長陳光復「摔倒昏迷送醫」！王浩宇PO文集氣　千名網友湧入

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

高齡租屋悲歌！高雄老婦租約到了「覓無厝」　慘遭房東提告驅離

過年插花老像大蔥？冠軍花藝師教你居家佈置「瓶花不翻車」3 招

新北舊屋換北市新房！姊夫過世13年遭賴帳　法官判決神逆轉

走春必備「蜜桃色腮紅」推薦！CANMAKE、倩碧小花腮紅偽素顏又顯嫩

危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

金湯匙傳說！盤點8位富二代偶像　昇玟遇直升機衝撞案「意外揭身家」

快訊／美伊談判前　伊朗軍演射飛彈宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時

【NPC卡住了】戴安全帽頭頂公園上肢牽引器！神似怪人XD

生活熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

更多熱門

相關新聞

外科專業陳明智接掌衛福部南投醫院

外科專業陳明智接掌衛福部南投醫院

南投醫院前任院長洪弘昌於今年1月16日任期屆滿、轉任顧問醫師，院長職缺經衛福部公開徵選後，由前衛福部旗山、新營醫院院長暨外科主治醫師陳明智脫穎而出，接掌南投醫院院務。

南投婦幼志工中隊慨捐社會局、南投醫院善款物資

南投婦幼志工中隊慨捐社會局、南投醫院善款物資

新手媽胎盤早期剝離提早四天誕下元旦寶寶

新手媽胎盤早期剝離提早四天誕下元旦寶寶

衛福部南投醫院啟動醫學中心級自動化檢驗系統

衛福部南投醫院啟動醫學中心級自動化檢驗系統

南投醫院開設類流感、腸胃炎門診緩解急診壅塞

南投醫院開設類流感、腸胃炎門診緩解急診壅塞

關鍵字：

親子醫療體驗小小實習醫師南投醫院

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面