生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

▲▼國道路況。（圖／高公局提供）

▲國3北向23.2公里處（木柵隧道內）發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為大年初一，截至晚間6時，國道不少路段仍有車多情形，其中，國5宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速僅10公里。高速公路局預估，明天國道交通量為平日年平均的1.4倍，其中南向交通量為平日年平均的1.5倍。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、埔鹽系統至西螺服務區；國3南向鶯歌系統至高原、草屯至南投服務區；國5南向石碇至坪林，北向宜蘭至頭城，其餘路段行車大致正常。截至傍晚5時，國道交通量為81.7百萬車公里，預估今天交通量為122百萬車公里。

高公局指出，今天下午1時27分於國3北向23.2公里處（木柵隧道內）發生2輛小客車追撞事故，於1時42分排除，造成後方車流回堵5公里；1時42分於國1南向202.6公里處發生2輛小客車追撞事故，於1時48分排除，造成後方車流回堵4公里；2時05分於國1北向165.4公里處發生2起共5輛小客車追撞事故，於2時28分排除，造成後方車流回堵3公里。

明天為大年初二，高公局預估，國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人清晨5時前或傍晚5時後出發，另國5北向用路人於上午9時前出發。

明天重點壅塞路段如下：

一、 南（東）向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。
二、 北（西）向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

明天國道相關疏導措施：

一、 匝道封閉：清晨5時至中午12時，國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。
二、 高乘載管制：下午1至6時，國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。
三、 收費措施：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費。
四、 其他：開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲▼國道路況。（圖／高公局提供）

▲明天國道管制措施。（圖／高公局提供）

02/16 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／陳光復摔倒　代理縣長曝
快訊／陳光復緊急送高雄治療！妻子陪同　救護車前往機場畫面曝
陳光復跌倒昏迷　賴清德致電家屬：全力救治祈平安
紫南宮10hrs湧進12萬人　神秘男霸氣還300萬！

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

