國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

▲國3北向23.2公里處（木柵隧道內）發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為大年初一，截至晚間6時，國道不少路段仍有車多情形，其中，國5宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速僅10公里。高速公路局預估，明天國道交通量為平日年平均的1.4倍，其中南向交通量為平日年平均的1.5倍。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、埔鹽系統至西螺服務區；國3南向鶯歌系統至高原、草屯至南投服務區；國5南向石碇至坪林，北向宜蘭至頭城，其餘路段行車大致正常。截至傍晚5時，國道交通量為81.7百萬車公里，預估今天交通量為122百萬車公里。

高公局指出，今天下午1時27分於國3北向23.2公里處（木柵隧道內）發生2輛小客車追撞事故，於1時42分排除，造成後方車流回堵5公里；1時42分於國1南向202.6公里處發生2輛小客車追撞事故，於1時48分排除，造成後方車流回堵4公里；2時05分於國1北向165.4公里處發生2起共5輛小客車追撞事故，於2時28分排除，造成後方車流回堵3公里。

明天為大年初二，高公局預估，國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人清晨5時前或傍晚5時後出發，另國5北向用路人於上午9時前出發。

明天重點壅塞路段如下：

一、 南（東）向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

二、 北（西）向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

明天國道相關疏導措施：

一、 匝道封閉：清晨5時至中午12時，國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。

二、 高乘載管制：下午1至6時，國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

三、 收費措施：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費。

四、 其他：開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲明天國道管制措施。（圖／高公局提供）