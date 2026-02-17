過年「1遊戲」嗨炸卻超邪門！10元底池玩到12萬：真的無法相信

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年期間，不少人喜歡小賭一把，從麻將玩到撲克牌的大有人在。就有網友發文提醒，玩一款遊戲一定要提前約好，底池金額達到一定數量要先平分，以免憾事發生，那就是「射龍門」。過去就有人有感哀喊，射龍門超邪門，明明只是玩50元，池底不知不覺累積到6萬7000元，甚至有人慘賠5萬。

原PO在Threads表示，「再次提醒，玩射龍門要提前約定好，底池金額達到一定數量要先平分，以免憾事發生。」說他有跟親戚小朋友玩，「我拿5、7我也故意射50元，因為我想讓池子變很大，我想幫他們上一課，已經有個表妹AQ中Q笑容轉尬懼怕了」

貼文引發共鳴，「很重要一件事情！當底池很多錢的時候，AK、AA，不要拿手機出來錄影！」「昨天拿到22，所有人都覺得要all in上，我聽到惡魔的低語，果斷喊下、半池，啪！1張A…大家都以為我作弊」、「就在剛剛我AK撞柱K，掏了3000的痛苦之餘，下一組牌竟然是AA！！我強忍淚水看著阿姨果斷選上all in，結果AAA，第四張A出現啦！」

還有大批過來人直呼，「這遊戲真的很邪門，不要不信邪」、「謹慎下注，因為AK撞柱機率不等於0」、「射龍門是一個非常邪門的東西，跟老公一家玩，玩到頭破血流，太可怕，10元底就能玩到很大」、「翻到之前朋的撞柱，這遊戲真的很邪，不開玩笑」、「今年射龍門10塊的底池玩到12萬，真的無法相信。」