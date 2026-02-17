陳光復拜年行程摔落階梯送醫　賴清德致電家屬：全力救治祈平安

▲陳光復。（圖／翻攝自陳光復臉書）



記者崔至雲／台北報導

澎湖縣長陳光復今（17日）下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落，當場昏迷，目前已送三軍總醫院澎湖分院急救。總統賴清德表示，今天行程中，傳來澎湖縣陳光復縣長受傷的消息，他已經在第一時間致電家屬關心，並請醫療團隊全力救治。

陳光復今傳行程中不慎從階梯摔落當場無呼吸心跳，於現場進行CPR急救後送到澎湖三總，傳目前已恢復心跳，後續 將後送高雄榮總。民進黨中央回應，陳光復因拜年行程期間失足受傷，目前正由醫療團隊救治中，祈願陳縣長一切平安，儘早恢復健康。

賴清德傍晚也在臉書發文，表示大年初一，他和副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰分別走訪各地，向國人朋友拜年。但在行程中，傳來澎湖縣長陳光復受傷的消息，他已經在第一時間致電家屬關心，並請醫療團隊全力救治。

賴清德表示，春節期間，各地人潮眾多，他也要提醒國人朋友，外出請留意交通與自身安全，家中用火用電也請多一份留心。祈願陳光復平安度過難關，也請大家務必保重身體，平安過好年。

針對陳光復不慎跌落階梯受傷一事，總統府發言人郭雅慧表示，總統於台南走春拜廟行程期間得知消息，第一時間立即致電了解病況，關心家屬，並且請澎湖三總務必全力救治，也請內政部、衛福部及高雄榮總醫療團隊，做好後送相關醫療準備，深切期盼祝福陳縣長早日康復。