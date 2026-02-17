　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳光復拜年行程摔落階梯送醫　賴清德致電家屬：全力救治祈平安

▲▼ 。（圖／翻攝自陳光復臉書）

▲陳光復。（圖／翻攝自陳光復臉書）

記者崔至雲／台北報導

澎湖縣長陳光復今（17日）下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落，當場昏迷，目前已送三軍總醫院澎湖分院急救。總統賴清德表示，今天行程中，傳來澎湖縣陳光復縣長受傷的消息，他已經在第一時間致電家屬關心，並請醫療團隊全力救治。

陳光復今傳行程中不慎從階梯摔落當場無呼吸心跳，於現場進行CPR急救後送到澎湖三總，傳目前已恢復心跳，後續 將後送高雄榮總。民進黨中央回應，陳光復因拜年行程期間失足受傷，目前正由醫療團隊救治中，祈願陳縣長一切平安，儘早恢復健康。

賴清德傍晚也在臉書發文，表示大年初一，他和副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰分別走訪各地，向國人朋友拜年。但在行程中，傳來澎湖縣長陳光復受傷的消息，他已經在第一時間致電家屬關心，並請醫療團隊全力救治。

賴清德表示，春節期間，各地人潮眾多，他也要提醒國人朋友，外出請留意交通與自身安全，家中用火用電也請多一份留心。祈願陳光復平安度過難關，也請大家務必保重身體，平安過好年。

針對陳光復不慎跌落階梯受傷一事，總統府發言人郭雅慧表示，總統於台南走春拜廟行程期間得知消息，第一時間立即致電了解病況，關心家屬，並且請澎湖三總務必全力救治，也請內政部、衛福部及高雄榮總醫療團隊，做好後送相關醫療準備，深切期盼祝福陳縣長早日康復。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳光復摔倒　代理縣長曝
快訊／陳光復緊急送高雄治療！妻子陪同　救護車前往機場畫面曝
陳光復跌倒昏迷　賴清德致電家屬：全力救治祈平安
紫南宮10hrs湧進12萬人　神秘男霸氣還300萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陳光復摔倒無呼吸心跳　縣府緊急宣布：副縣長代行憲政事務

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

陳光復拜年行程摔落階梯送醫　賴清德致電家屬：全力救治祈平安

讚台美ART成就勝競爭對手　蔡英文：民進黨執政十年走在正確道路

影／開箱國寶金門高粱！3藍委合體秀調酒　親揭不宿醉秘密武器

除夕紅繩劇烈抖動掀議　鄭麗文認：感受巨大正能量

蕭美琴隨扈穿貓帽T吸睛！　網嗨TAG蔡其昌：會長麻煩了

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

年菜加蔬果！豐盛少負擔　蘇清泉力推屏東水果蓮霧、棗子

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

快訊／陳光復摔倒無呼吸心跳　縣府緊急宣布：副縣長代行憲政事務

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

陳光復拜年行程摔落階梯送醫　賴清德致電家屬：全力救治祈平安

讚台美ART成就勝競爭對手　蔡英文：民進黨執政十年走在正確道路

影／開箱國寶金門高粱！3藍委合體秀調酒　親揭不宿醉秘密武器

除夕紅繩劇烈抖動掀議　鄭麗文認：感受巨大正能量

蕭美琴隨扈穿貓帽T吸睛！　網嗨TAG蔡其昌：會長麻煩了

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

年菜加蔬果！豐盛少負擔　蘇清泉力推屏東水果蓮霧、棗子

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！驗DNA「2孩竟是不同爸」

王祖賢加拿大過年近況曝　「現身超市買年貨」被拍

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

快訊／陳光復摔倒無呼吸心跳　縣府緊急宣布：副縣長代行憲政事務

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

【身體先投降】30歲模仿特務耍帥　蹲下膝蓋痛站起來秒暈快倒地

政治熱門新聞

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

感受神明感召！鄭麗文撞鐘紅線狂震　國民黨：她誓言監督執政黨

超抖！鄭麗文出席法鼓山除夕撞鐘 「手握紅繩劇烈抖動」畫面曝

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

楊登嵙預言：柯文哲還會再進去

鄭麗文除夕撞鐘紅繩劇烈狂抖　昔馬英九曾直接扯斷

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

鄭麗文撞鐘抖動引熱議！　他親吐靈驗經歷：相信她也是有感應的

蔡英文貼春聯「不敢貼歪」　真相照曝光笑瘋萬人

辛柏毅失聯40天　妻心痛寫下「我沒放棄等他」

新竹大禾埕年底開張　陳見賢：竹東發展注活水

賴清德邀日本大胃王開箱總統府！　100顆水餃輕鬆完食

初一參拜龍山寺　賴清德喊話朝野：開議趕快通過國防預算、總預算

馬年到！　馬蔡賴的「總統春聯」誰最好看？　

更多熱門

相關新聞

澎湖縣長摔倒昏迷送醫！王浩宇PO文集氣

澎湖縣長摔倒昏迷送醫！王浩宇PO文集氣

澎湖縣長陳光復今（17）日下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落當場無呼吸心跳，於現場進行CPR急救後送到澎湖三總，目前已恢復心跳，後續不排除送高雄榮總。前桃園市議員王浩宇稍早發文，澎湖縣長目前昏迷中，呼籲外界一同為他集氣，大批網友湧入留言區刷一排「願平安無事」。

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

大年初一不能洗頭、煮飯？

大年初一不能洗頭、煮飯？

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

曝將修正民眾黨版軍購特別條例　柯文哲：跟美溝通後有些該改進

曝將修正民眾黨版軍購特別條例　柯文哲：跟美溝通後有些該改進

關鍵字：

陳光復拜年送醫賴清德

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面