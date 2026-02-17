　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Hold住衝動等黃金第2周進救災　暨大鏟子超人熊亮心獲政院表揚

▲暨大社工系「鏟子超人」熊亮心獲行政院長卓榮泰表揚。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲暨大社工系「鏟子超人」熊亮心獲行政院長卓榮泰表揚。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流，造成下游光復鄉災情慘重，全台各界「鏟子超人」志工紛紛湧入協助災後重建；其中來自國立暨南國際大學的排灣族學生熊亮心，因其理性評估與感性投入的優異表現，獲行政院長卓榮泰親自頒感謝狀表揚。

行政院長卓榮泰在1月26日的表揚儀式中，對「鏟子超人」們表達高度敬意，感謝各企業基金會與大學志工的無私付出，讓花蓮災後復原能溫暖而堅定地前行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲暨大社工系「鏟子超人」熊亮心獲行政院長卓榮泰表揚。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大指出，熊亮心目前就讀暨大社工系二年級，在災難發生之初便燃起救災熱忱，但在原定出發之際觀察到災區人力飽和且亟需專業背景的警訊，毅然決定退掉車票、暫緩腳步，並在與系上師長深入討論、精確評估自身定位後，選擇在媒體熱度消退、後續人力銜接最關鍵的「黃金第二週」才踏入災區。

▲暨大社工系「鏟子超人」熊亮心獲行政院長卓榮泰表揚。（圖／國立暨南國際大學提供）

熊亮心說：「身為社工系學生，我必須思考我的投入是助力還是負擔，一週後進入光復鄉，看著志工們清理淤泥、修復水電，那種集體重建的力量讓我深刻體會到，助人不僅是付出，更是一份帶領自己成長的幸福感。」展現社工系學生的專業冷靜和原住民青年對於土地的深厚情感。

暨大校長武東星表示，一名優秀的助人者，必須同時具備冷靜的頭腦與溫暖的心腸，熊亮心在面對災難時能克制第一時間的衝動，主動與專業師長諮詢，選擇在最需要的時刻出現在最需要的地方，正是專業社工精神的縮影，也以行動證明年輕一代的大學生不僅有能力承擔社會責任，更能以專業的方法論去實踐關懷；其獲行政院表揚，全校師生都感到與有榮焉。

熊亮心說，雖然目前尚在學習階段，無法提供深度專業制度的服務，但這次「陪伴與承擔」的經驗，已轉化為她未來精進專業、回應社會需要的強大動力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年「1遊戲」嗨炸卻超邪門！　10元底池玩到12萬
快訊／伊朗宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時
薛凱琪怎麼了　「雙眼無神」畫面瘋傳
19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！2孩竟是不同爸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

南投醫院打造親子醫療體驗　孩子當「小小實習醫師」不再恐懼就醫

Hold住衝動等黃金第2周進救災　暨大鏟子超人熊亮心獲政院表揚

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

過年「1遊戲」嗨炸卻超邪門！10元底池玩到12萬：真的無法相信

過年大掃除！清阿嬤冰箱「肉粽能上小學了」　全場共鳴

澎湖縣長陳光復「摔倒昏迷送醫」！王浩宇PO文集氣　千名網友湧入

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

南投醫院打造親子醫療體驗　孩子當「小小實習醫師」不再恐懼就醫

Hold住衝動等黃金第2周進救災　暨大鏟子超人熊亮心獲政院表揚

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

過年「1遊戲」嗨炸卻超邪門！10元底池玩到12萬：真的無法相信

過年大掃除！清阿嬤冰箱「肉粽能上小學了」　全場共鳴

澎湖縣長陳光復「摔倒昏迷送醫」！王浩宇PO文集氣　千名網友湧入

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

高齡租屋悲歌！高雄老婦租約到了「覓無厝」　慘遭房東提告驅離

過年插花老像大蔥？冠軍花藝師教你居家佈置「瓶花不翻車」3 招

新北舊屋換北市新房！姊夫過世13年遭賴帳　法官判決神逆轉

走春必備「蜜桃色腮紅」推薦！CANMAKE、倩碧小花腮紅偽素顏又顯嫩

危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

金湯匙傳說！盤點8位富二代偶像　昇玟遇直升機衝撞案「意外揭身家」

快訊／美伊談判前　伊朗軍演射飛彈宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

生活熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

更多熱門

相關新聞

暨大勇創大專女壘聯賽6連霸偉業

暨大勇創大專女壘聯賽6連霸偉業

114學年度大專女子壘球聯賽於日前進行冠亞軍決賽，「國手搖籃」地主隊暨南國際大學憑藉第三局的5分大局奠定勝基，最終以6比5擊敗強敵台灣體育運動大學，成功將冠軍獎盃留在自家校園，並達成傲人的六連霸紀錄。

暨大攜手中外慈善組織捐贈柬埔寨高中二手電腦設備

暨大攜手中外慈善組織捐贈柬埔寨高中二手電腦設備

暨大創校校長袁頌西慨捐百萬校務基金

暨大創校校長袁頌西慨捐百萬校務基金

2026九族櫻花祭開跑將迎接日月潭櫻花季高潮

2026九族櫻花祭開跑將迎接日月潭櫻花季高潮

賴清德慰勉花蓮駐軍　官兵配戴「鏟子超人」臂章成焦點

賴清德慰勉花蓮駐軍　官兵配戴「鏟子超人」臂章成焦點

關鍵字：

暨大社工系鏟子超人熊亮心

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面