Hold住衝動等黃金第2周進救災　暨大鏟子超人熊亮心獲政院表揚

▲暨大社工系「鏟子超人」熊亮心獲行政院長卓榮泰表揚。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流，造成下游光復鄉災情慘重，全台各界「鏟子超人」志工紛紛湧入協助災後重建；其中來自國立暨南國際大學的排灣族學生熊亮心，因其理性評估與感性投入的優異表現，獲行政院長卓榮泰親自頒感謝狀表揚。

行政院長卓榮泰在1月26日的表揚儀式中，對「鏟子超人」們表達高度敬意，感謝各企業基金會與大學志工的無私付出，讓花蓮災後復原能溫暖而堅定地前行。

暨大指出，熊亮心目前就讀暨大社工系二年級，在災難發生之初便燃起救災熱忱，但在原定出發之際觀察到災區人力飽和且亟需專業背景的警訊，毅然決定退掉車票、暫緩腳步，並在與系上師長深入討論、精確評估自身定位後，選擇在媒體熱度消退、後續人力銜接最關鍵的「黃金第二週」才踏入災區。

熊亮心說：「身為社工系學生，我必須思考我的投入是助力還是負擔，一週後進入光復鄉，看著志工們清理淤泥、修復水電，那種集體重建的力量讓我深刻體會到，助人不僅是付出，更是一份帶領自己成長的幸福感。」展現社工系學生的專業冷靜和原住民青年對於土地的深厚情感。

暨大校長武東星表示，一名優秀的助人者，必須同時具備冷靜的頭腦與溫暖的心腸，熊亮心在面對災難時能克制第一時間的衝動，主動與專業師長諮詢，選擇在最需要的時刻出現在最需要的地方，正是專業社工精神的縮影，也以行動證明年輕一代的大學生不僅有能力承擔社會責任，更能以專業的方法論去實踐關懷；其獲行政院表揚，全校師生都感到與有榮焉。

熊亮心說，雖然目前尚在學習階段，無法提供深度專業制度的服務，但這次「陪伴與承擔」的經驗，已轉化為她未來精進專業、回應社會需要的強大動力。