台灣過年「瘋甄嬛傳」BBC也關注！　6.7萬人同時在線看皇上駕崩

記者王佩翊／綜合報導

台灣連續數年掀起農曆新年「甄嬛傳」馬拉松直播熱潮，即使今年已邁入第5年，線上觀看人數依舊只增不減，甚至線上聊天室仍能持續出現新梗，成為眾多台灣人過年期間的一大樂趣，而這個特別的現象也引起英國廣播公司（BBC）關注。

YouTube馬拉松直播成新年傳統

2011年首播的陸劇《後宮甄嬛傳》共76集，由孫儷、陳建斌、蔡少芬等演員主演，描述清朝雍正年間後宮鬥爭故事。該劇在中國因2019年宮廷劇禁令遭下架，直到2025年才重新在北京衛視播出。然而在海外市場，這部作品持續發燒，特別是台灣。

2022年疫情期間，電視台在YouTube開啟24小時不間斷直播，意外引爆追劇熱潮。2025年的《後宮甄嬛傳》馬拉松直播長達26天、共12輪，累計觀看人次突破2千萬，首輪播放皇上駕崩橋段時，同時在線人數超過6.7萬。

網友創作諧音梗成追劇樂趣

32歲劇迷馮緯丞已連續4年參與直播活動，他表示，最有趣的是觀看網友在聊天室發揮創意，用時事話題對應劇情發展。

2026年初一段中國學生在早餐店用特殊腔調說「我再ven一遍」的影片爆紅，網友立刻在甄嬛直播中玩起諧音梗，將劇中角色「溫太醫」打成「ven太醫」，模仿其口音。這種即時互動讓追劇不再只是單向收看，而是演變成集體創作的文化活動。

學者解析文化認同與政治區隔

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，甄嬛熱未受兩岸關係影響，關鍵在於該劇拍攝於2011年習近平上台之前，當時北京當局對台灣統戰力度不如現今，作品著重人性與社會探討，與明顯的政治宣傳保持距離。

他進一步指出，這股熱潮反映台灣民眾對「中國」概念的多元理解，人們不排斥中國文化本身。北京當局指控台灣「去中國化」，但中國文化範疇遠大於中共、中華人民共和國或國民黨，民眾喜愛的是文化的不同呈現方式，這可能與中共當前對中國的詮釋定義不符。